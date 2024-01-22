KOSGEB, bu yıl 300 bin KOBİ'nin ayağına giderek destek paketlerini tanıtacak

Destek paketlerinden daha fazla firmanın yararlanması için harekete geçen KOSGEB, il müdürlüklerinde görev yapan uzmanlarını perşembe günleri işletme ziyaretlerine gönderecek. Geçen yıl toplam 10 bin firma ile görüşen KOSGEB ekipleri, 4 Ocak'ta başlayan "Her hafta her perşembe" uygulaması kapsamında 2 haftada 4 bin firmanın ayağına giderek destek paketlerini anlattı.

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, AA muhabirine, kurumun yeni misyonunun, KOBİ'leri " Türkiye Yüzyılı"na yakışır şekilde rekabetçi hale getirmek olduğunu belirterek, kurumsal dönüşüm kapsamında KOSGEB'i en iyi hizmet veren kurumlardan biri haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Bu misyon doğrultusunda 4 Ocak'ta kurum çalışanlarını işletme ziyaretlerine göndermeye başladıklarını anlatan İbrahimcioğlu, " 2024 itibariyle artık KOSGEB'i firmaların yanına, işletme ziyaretlerine gönderdik. KOSGEB'i haftada bir gün kapatıyoruz. Ne yapıyoruz? KOSGEB her perşembe firmalarının, KOBİ'lerinin yanında oluyor. KOBİ'lerinin yanında, onların dertlerini dinliyor. Varsa o anda hızlı şekilde alabileceği destek programını anlatıyor." diye konuştu.

İbrahimcioğlu, şu anda sürdürülebilirlik alanındaki en önemli program olan, 250 milyon dolarlık bütçeyi küçük ve orta ölçekli işletmelerin kullanımına sunacakları "Yeşil Sanayi Destek Programı"nı sahada anlattıklarını aktararak, "Çok kısa sürede 4 bin işletmeyi, 20 ton eş değer petrol (TEP) üzerinde enerji tüketen sanayicimizi ziyaret ettik ve programımızı anlattık. Yıl sonu hedefimiz, 300 bin KOBİ'yi ziyaret edip, yerinde görüp, izlemesini yapıp, onlara yönderlik hizmetimizi en iyi şekilde vermeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

- "Destek paketlerini yalınlaştıracağız"

KOSGEB'in yeni dönemde "Dijital KOSGEB", "Erişilebilir KOSGEB" ve "Yalın KOSGEB" olmak üzere 3 anahtar kelimesi olduğuna dikkat çeken İbrahimcioğlu, firmaların ayağına giderek ellerindeki destek paketlerini anlatmaları gerektiğinden bahsetti.

İbrahimcioğlu, halihazırda firmalara sundukları 40 ayrı destek paketinin bulunduğunu bildirerek, şöyle devam etti:

"Bunları daha yaygın, daha anlaşılır ve daha bilinen noktaya getirmek için yalınlaştırıyoruz. Halihazırda 10'a kadar düşürdük bu paketleri. Biraz daha azaltacağız. Yani az, öz, bilinen ve yaygın destek paketleriyle tüm KOBİ'lerimize en iyi, onların gelişimine katkı sunacak şekilde destek veren yalınlaşma da yeni dönemde göreceksiniz. Bunun da ilk işaret fişeği, 13 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlandı. KOSGEB'in Destek Programları Yönetmeliğini yayımladık. Şimdi en hızlı şekilde de yalınlaşmış yeni destek programlarımızı göreceksiniz."

Destek paketlerinin sayısını düşürmelerinin daha az destek verecekleri anlamına gelmediğinin altını çizen İbrahimcioğlu, bunları daha yaygın, daha anlamlı ve herkesin anlayabildiği hale getirmeye çalıştıklarını vurguladı.

İbrahimcioğlu, KOSGEB'in KOBİ'ler için yalın, erişilebilir ve daha dijital bir kurum olacağını da sözlerine ekledi.