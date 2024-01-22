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CHP'li Kanko'dan vatandaşlara "acil sağlık uyarısı!"

CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, ülke genelindeki yaşanan salgın hastalıklarla nedeniyle yoğun bakımlarda yaşanan yatak yetersizliği ve alınması gereken önlemler noktasında Sağlık Bakanlığını da uyardı.

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CHP'li Kanko'dan vatandaşlara "acil sağlık uyarısı!" mask

Türkiye'nin ciddi bir sağlık kriziyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda bulunan Kanko, Son birkaç ayda Covid-19, influenza, domuz gribi ve diğer mevsimsel virüsler nedeniyle hastaların bu salgında bu hastalıkların hepsini bir arada geçirdiğine dikkat çekti.

Vatandaşları ve Sağlık Bakanlığını bu konuda dikkatli olmaya çağıran Kanko yaptığı açıklamada; “Hastanelerin yoğun bakım birimlerindeki yatak ihtiyacı alarm veriyor ve hastalığın şiddeti biz hekimleri endişelendiriyor. Hastalık haftalarca sürebiliyor ve bazen iyileşmiş gibi görünse de tekrar edebiliyor" diyen Kanko, özellikle yoğun öksürük ve halsizlik gibi belirtilerin uzun süre devam ettiğini belirtti.

Özellikle kış aylarında artan mevsimsel hastalıkların yanı sıra Covid-19, influenza, domuz gribi gibi ağır seyreden hastalıkların yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak için alınması gereken önlemlere dikkat çeken CHP’li Vekil, toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri ve hastanelerde maske kullanımının hayati önem taşıdığını vurguladı. Okulların tatil edilmesinin salgının yayılma hızını azaltabileceğini ifade eden Kanko, salgının kronik hastalar ve gebeler için özellikle tehlikeli olduğunu söyleyerek, "Gerekli tedbirlerin hızla alınması ve ülke genelinde etkili bir test ve tedavi uygulamasına geçilmesi hayati önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.
# chp, türkiye, ifade, sağlık, dikkat

22 Oca 2024 - 13:24 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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