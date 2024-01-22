Bahçeli ile görüştü: Saffet Sancaklı yuvaya dönüyor

Kocaelispor’un eski kaptanı, Türk futbolunun rekortmen oyuncusu Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı yuvaya dönüyor. Sancaklı, Kocaeli’den MHP’nin aday göstermemesi üzerine sert bir çıkmış yapmış, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından partiden ihraç edilmişti. Kocaeli Teşkilatı’nın da araya girmesiyle iş tatlıya bağlandı ve Sancaklı yeniden MHP saflarına dönüyor. Ancak resmi açıklama seçim sonrasına bırakıldı. Sancaklı ve bahçeli konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.