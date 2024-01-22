Kocaelispor’un eski kaptanı, Türk futbolunun rekortmen oyuncusu Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı yuvaya dönüyor. Sancaklı, Kocaeli’den MHP’nin aday göstermemesi üzerine sert bir çıkmış yapmış, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından partiden ihraç edilmişti. Kocaeli Teşkilatı’nın da araya girmesiyle iş tatlıya bağlandı ve Sancaklı yeniden MHP saflarına dönüyor. Ancak resmi açıklama seçim sonrasına bırakıldı. Sancaklı ve bahçeli konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
22 Oca 2024 - 13:33- Siyaset Güncelleme:
Bahçeli ile görüştü: Saffet Sancaklı yuvaya dönüyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
özizmitli - yalakalık yalakalığı doğurur vah şu paraya ayazıklar olsıun
Sade Vatandaş - Bu politkacıların içinde bir tane omurgalı insan göremeyecek miyiz ya ?..Numunelik bir tane !
Terkif - Kamer genç
Sarfil - Hata olur,hem de çok büyük hata
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.