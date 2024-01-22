22 Oca 2024 - 13:33- Siyaset G:

Bahçeli ile görüştü: Saffet Sancaklı yuvaya dönüyor

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Bahçeli ile görüştü: Saffet Sancaklı yuvaya dönüyor mask

Kocaelispor’un eski kaptanı, Türk futbolunun rekortmen oyuncusu Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı yuvaya dönüyor. Sancaklı, Kocaeli’den MHP’nin aday göstermemesi üzerine sert bir çıkmış yapmış, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından partiden ihraç edilmişti. Kocaeli Teşkilatı’nın da araya girmesiyle iş tatlıya bağlandı ve Sancaklı yeniden MHP saflarına dönüyor. Ancak resmi açıklama seçim sonrasına bırakıldı. Sancaklı ve bahçeli konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
# Saffet Sancaklı, devlet baçheli, TÜRK, aday, Kocaelispor

22 Oca 2024 - 13:33 - Siyaset

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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Yorumlar

(4)
03

özizmitli - yalakalık yalakalığı doğurur vah şu paraya ayazıklar olsıun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Ocak 15:09
02

Sade Vatandaş - Bu politkacıların içinde bir tane omurgalı insan göremeyecek miyiz ya ?..Numunelik bir tane !

Yanıtla . 8Beğen . 0Beğenme 22 Ocak 14:01
04

Terkif - @Sade Vatandaş 02 nolu yoruma cevabı: Kamer genç

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Ocak 15:17
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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