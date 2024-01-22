Kocaeli Geredeliler Derneğinde Ahmet Çimen yeniden Başkan seçildi

Kocaeli Geredeliler Derneği 17. Olağan Genel Kurulunu yoğun katılımla Kocaeli İl Sivil Toplum Merkezinde gerçekleştirdi. Kongrede Divan Başkanlığını Hayrettin Ünlü yaparken üyeler ise Yusuf Öztürk, Hasan Yel ve Feyzi Parlak oldu. Kocaeli Geredeliler Derneğinin kongresine Gölcük İcra Müdürü İrfan Murat, Belçika İslam Federasyonu Başkanı Muhammed Ünal ile Marmara Sessizler Derneği Başkanı Yunus Sancaktar'da katıldı. Saygı durusu ve İstiklal Marşının ardından Dernek Başkanı Ahmet Çimen selamlama konuşması yaparak 2 yıl boyunca yapılan hizmetleri anlattı. Yeni yönetim için Ahmet Çimen başkanlığında tek liste oy birliği ile kabul edildi.

Kocaeli Geredeliler Derneği Yeni Yönetim Kurulu

-AHMET ÇİMEN (BAŞKAN)

-AHMET DOĞAN

-AHMET HALICI

-ALİ COŞAR

-ALİ OSMAN EKER

-BAYRAM ARSLAN

-DURMUSALİ EKER

-HABİBULLAH PARLAK

-ERDAL KANBUR

-HASAN DEMİRTAŞ

-HASAN AKGÜL

-H.HUSEYİN DOĞANER

-İBRAHİM CİNAR

-İSMAİL ÇİMEN

-İSMAİL ALTUN

-MURAT YILMAZ

-MUSTAFA CEYLAN

-NASRETTİN ÜNAL

-NİHAT SANCAKTAR

-ÖMER KARATAŞ

-RECEP UNLU

-SABRİ SARIKAYA

-SÜLEYMAN CANSOY

-YASİN YEL

-YUSUF GÜMÜŞ

-YÜKSEL CANSOY

Dilek Temenniler bölümünde -ADEM EKER -YUSUF ÖZTÜRK -YUNUS SANCAKTAR -MUSTAFA CEYLAN -KEMALİ ÜNLÜ -HUSEYİN PARLAK -İBRAHİM YAVUZ -DURALİ ARSLAN -FEYZİ PARLAK -MUHAMMED ÜNAL -HASAN YEL -MURAT ÜNLÜ -AHMET DOĞAN söz alarak görüşlerini belirttiler. Göreve tekrar seçilen Ahmet Çimen kongreye katılanlara teşekkür ederken Geredeli hemşeriler kongre hatırası toplu fotoğrafta çektirdi.