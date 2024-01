"KANLI 20 YANVAR FACİASINI UNUTMADIK"

Haydar Aliyev Kültür Evi Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Dündar başkanlığında, Gazeteci-Yazar Soner Kılıç'ın da katılım gösterdiği bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte konuşan Kılıç,

"Haydar Aliyev Kültür Evimiz de 20 Ocak (yanvar) 1990 yılında Rusya ve Ermenistan'ın birlikte 35.000 askerler Gorbaçov'un emri ile stratejik öneme sahip Azerbaycan da özgürlük hareketini yok etmek üzere gözdağı vermek için gece Bakü'ye tank birlikleri ile saldırıya geçerek 134 sivil insanı katlettiler.

Barbarlıklarını örtbas etmek için de katlettikleri cesetleri yok ederek arazözlerle kanlı yerleri yıkadılar.

Binin üzerinde insanlarıda kaybetmiş konumuna sormuşlar.

20 Yanvar Faciası Azerbaycan'ın Matem Günü olduğu kadar aynı zamanda Gurur Günü olarak anılmaktadır.

Bu sinsi katliam Azerbaycan halkının azmini kırmadı daha fazla kuvvetlendirmeye sebep oldu.

Bu 20 Ocak tarihinde aradığını bulamayanlar 1991-1992 yıllarında Hocalı kasabasında 25 Şubat'ı 26 sına bağlayan gece 613 insana Soykırım yaptılar. Bir milyon insanı kaçkıncı duruma durumuna sokarak yerlerinden yurtlarından kovulmuştur.

Bu arada Azerbaycan'ın arazisinin yüzde 20'sini işgal etmişlerdir.

Başkalarının kışkırtmaları ile yine toprak kazanmak için Azerbaycan'a saldıran Ermeni ordusu Azerbaycan şanlı Ordusunun tokadını yiyerek on bin civarında askerini kaybetmişlerdir.

Bu arada 44 gün süren savaşta Azerbaycan Ordusundan üçbin şehit verilerek daha önce kaybedilen topraklarda geriye alındı.

Türkiye Azerbaycan'ın haklı davasinda her türlü desteği verdiğini dünyaya duyurmuştur.

Kocaeli de Millet Vekillerimiz, Belediye Başkanlarımız, partilerin il ve ilçe başkanlarıyla sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri desteklerini bildirmek için Haydar Aliyev Kültür Evimizi ziyaret ederek yazılı ve sözlü olarak Kardeş Azerbaycan'nin yanında olduklarını bildirmiştir.

Her birine buradan tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Kılıç'ın açıklamasının ardından Azerbaycan Ordusu'nda uzun zaman görev yapan, Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi komutan Güven Aslan, hizmetleri ile ilgili çalışmaları ve anıları ile birlikte birçok bilgi paylaşımında bulundu. Katılımcılardan Şehit Babası ve Dernek Başkanı Şaban Arlı başkan duygulu bir konuşma ve bilgilendirme yaptı.

Katılımcılar: Nermin Tol, Ahmet Tol, Mustafa Güner, Cavit İnam, Nizamettin Kamış, İlker Özben, Erbay Metin, Yakup Kocabıyık, Şaban Arlı, Mustafa Söğüt, Soner Kılıç, Mehmet Seven, Canip Nuray,Numan Gülşah.