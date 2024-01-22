MHP’li Aydın Ünlü’ye şok! Ağır cezada yargılanacak!

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi’nin kararı üzerine MHP eski İl Başkanı Aydın Ünlü ve eski il sekreteri İzzet Erdem, rüşvet ve dolandırıcılık suçlamasıyla Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak
İddiaya göre Bahadır Bostancı, 2019’da otel ruhsatının çıkarılması için dönemin MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve il sekreteri İzzet Erdem’e 30 bin lira rüşvet verdi. Ruhsat işi olmayınca, verdiği parayı da geri alamayınca, il sekreteri ile konuşmasını gizli çekim yaparak görüntüleri yayınladı. Sonrasında da Ünlü ve Erdem hakkında suç duyurusunda bulundu. Ünlü ve Erdem hakkındaki rüşvet ve dolandırıcılık davası devam ediyor.
Kocaeli 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, mahkeme beraat kararı vermişti. Bostancı’nın avukatları Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi’ne başvurdu. Bölge İdare Mahkemesi, davanın asliye ceza değil, ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiği kararını vererek, dosyayı Kocaeli Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Böylece Ünlü ve Erdem, bu kez ağır cezada yargılanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Hakan - Mhp geneli karanlık ve yolsuzluk gibi işlerin peşinde koşan sorsan milliyetçiyiz diye geçinirlerrr
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.