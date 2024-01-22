MHP’li Aydın Ünlü’ye şok! Ağır cezada yargılanacak!

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi’nin kararı üzerine MHP eski İl Başkanı Aydın Ünlü ve eski il sekreteri İzzet Erdem, rüşvet ve dolandırıcılık suçlamasıyla Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak

İddiaya göre Bahadır Bostancı, 2019’da otel ruhsatının çıkarılması için dönemin MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve il sekreteri İzzet Erdem’e 30 bin lira rüşvet verdi. Ruhsat işi olmayınca, verdiği parayı da geri alamayınca, il sekreteri ile konuşmasını gizli çekim yaparak görüntüleri yayınladı. Sonrasında da Ünlü ve Erdem hakkında suç duyurusunda bulundu. Ünlü ve Erdem hakkındaki rüşvet ve dolandırıcılık davası devam ediyor.

Kocaeli 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, mahkeme beraat kararı vermişti. Bostancı’nın avukatları Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi’ne başvurdu. Bölge İdare Mahkemesi, davanın asliye ceza değil, ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiği kararını vererek, dosyayı Kocaeli Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Böylece Ünlü ve Erdem, bu kez ağır cezada yargılanacak.