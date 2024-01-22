Kalp Kapak Hastalığı

Kalp kapağı hastalığında, kalbinizdeki kapakçıklardan biri veya birkaçı düzgün çalışmıyordur. Kalbinizde kanın doğru yönde akmasını sağlayan dört kapakçık vardır. Bazı durumlarda, bir veya daha fazla valf düzgün açılmaz veya kapanmaz. Bu, kalbinizden vücudunuza giden kan akışının bozulmasına neden olabilir. Kalp kapağı hastalığı tedaviniz, etkilenen kalp kapağına ve hastalığın tipine ve ciddiyetine bağlıdır. Bazen kalp kapağı hastalığı, kalp kapağını onarmak veya değiştirmek için ameliyat gerektirir.

Belirtileri Nelerdir?

*Doktor steteskopla kalbi dinlerken çıkan uğultu sesi (kalp üfürümü)

*Göğüs ağrısı

*Abdominal şişlik (ilerlemiş triküspit yetersizliğinde daha yaygın)

*Tükenmişlik

*Özellikle aktifken veya uzanırken nefes darlığı

*Ayak bileklerinizin ve ayaklarınızın şişmesi

*Baş dönmesi

*Bayılma

*Düzensiz kalp atışı

Nedenleri Nelerdir?

Kanın doğru yönde akmasını sağlayan dört kalp kapağı mitral, triküspit, pulmoner ve aort kapakçıklarıdır. Her kapakçık, kalp atışında bir kez açılıp kapanan kanatlara (yaprakçıklara) sahiptir. Kapakçıklardan biri veya birkaçı düzgün açılıp kapanmazsa, kalbinizden vücudunuza giden kan akışı bozulur.

Kalp kapağı hastalığı doğumda mevcut olabilir (doğuştan). Enfeksiyonlar ve diğer kalp rahatsızlıkları gibi birçok neden ve duruma bağlı olarak yetişkinlerde de ortaya çıkabilir.

Kalp kapağı sorunları şunları içerir:

Yetersizlik: Valf kapakları düzgün kapanmaz ve kanın kalbinizde geriye doğru sızmasına neden olur. Bu genellikle prolapsus adı verilen bir durum olan kapak kanatlarının geriye doğru şişmesi nedeniyle oluşur.

Stenoz: Valf kanatları kalınlaşır veya sertleşir ve muhtemelen birbirine kaynaşır. Bu daralmış bir kapak açıklığına ve kapaktan kan akışının azalmasına neden olur.

Atrezi: Valf oluşmamıştır ve katı bir doku tabakası, kalp odaları arasındaki kan akışını engeller.