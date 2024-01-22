Kocaeli’deki temizlik firması çok sayıda personel istihdam edecek!

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Gölcük Kavaklı Mahallesi’nde faaliyet gösteren Ekol Teknik Temizlik Bakım Yönetim Hizmetleri firması bünyesinde istihdam etmek üzere 18-50 yaş aralığında cinsiyet fark etmeksizin en az ilkokul mezunu olması şartıyla 30 beden işçisi istihdam edecek. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.

İş yeri adresi: Kavaklı Mah. Yavuz Cad. 135. Sok. Esra Apt. No:4 Zemin Kat. Kocaeli/Gölcük/ Türkiye