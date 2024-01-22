Kocaeli’deki motokuryelerden sessiz protesto!

İstanbul Fatih’te 30 Kasım 2023’de seyir halindeyken motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e (38) çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud’un yargılandığı dava, geçtiğimiz günlerde karara bağlandı. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Mohammed Hassan Shekh Mohamud'u 'taksirle ölüme neden olma' suçundan önce 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın yargılama sürecindeki pişmanlığını, davranışlarını ve geçmişini de dikkate alan mahkeme, bu cezayı 27 bin 300 lira adli para cezasına indirdi.
PROTESTO KOCAELİ’YE DE SIÇRADI
Bu kararın ardından motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’in motokurye arkadaşları, motosikletlerinin arkasına yapıştırdıkları “Bu kuryenin canı 27 bin 300 lira” yazılı kağıtlarla sessiz bir eyleme başlamıştı. Motokuryelerin başlattığı bu eylem, ülke geneline yayılmaya başlarken protesto Kocaeli’ye de sıçradı. Kocaeli’de de kuryelik yapan bazı vatandaşların, motosikletlerinin arkasında bulunan paket kasasına “Bu kuryenin canı 27.300 TL” yazdıkları görüldü.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.