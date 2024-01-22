Türk akaryakıt devi satıldı! Kocaeli'de dolum tesisi var...

Rekabet Kurulu ünlü Türk akaryakıt devi Altınbaş Petrol AŞ’nin (ALPET) satışına onay verdi. Kurulun onay kararının ardından Alpet’in tek kontrolün Zeren Group’a geçti.

Rekabet Kurulu’ndan onay kararına ilişkin yapılan açıklamaya göre Zeren Group Yatırım Holding AŞ, Altınbaş Petrol ve Ticaret AŞ'nin (Alpet) tek kontrolünü devralma işleminin onayını aldı. Altınbaş Holding'e bağlı olan Alpet, 259 adet akaryakıt bayisi ve Mersin, Aliağa, Samsun, Kocaeli, Kırıkkale ve Antalya'da bulunan 6 depolama ve dolum tesisinde toplam 227.014m3 depolama kapasitesine sahip.

Zeren Group, mali müşavirlikten danışmanlığa, bilgi teknolojilerinden otomotive, gayrimenkul yatırımından inşaata kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren bir firma. Bu devralma, Zeren Group'un çeşitli sektörlerdeki geniş deneyimini ve güçlü portföyünü daha da genişletmesine olanak tanıyacak.

Altınbaş Petrol ve Ticaret AŞ'nin Alpet markası altında sahip olduğu akaryakıt bayileri ve depolama tesisleri, Zeren Group'un stratejik büyüme hedeflerine katkı sağlayarak şirketin rekabet gücünü artırabilir. Bu işlem, enerji sektöründeki faaliyetlerini çeşitlendirmek isteyen Zeren Group için önemli bir adım olarak öne çıkıyor.