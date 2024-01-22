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Ebrar Karakurt doğum gününde Joker oldu, fotoğraflara beğeni yağdı

Filenin Sultanları arasında öne çıkan isimlerden biri de Ebrar Karakurt. Hem başarılı spor hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Ebrar Karakurt doğum gününde kostüm partisi yaptı ve pozlarıyla dikkat çekti.

Ebrar Karakurt doğum gününde Joker oldu, fotoğraflara beğeni yağdı mask

Filenin Sultanları'nın yıldızı Ebrar Karakurt gerek sahadaki başarıları gerek özel hayatı gerekse kendisine yapılan eleştirilere verdiği yanıtlarla adından söz ettiriyor.Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Ebrar Karakurt 24. yaş gününü kostüm partisiyle kutladı. Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımında forma giyen Ebrar Karakurt doğum gününde 'Joker'  oldu.Sosyal medyada çok beğenilen doğum günü partisine Ebrar Karakurt'un takım arkadaşları da  katıldı.
Kostüm partisi olarak düzenlediği doğum günü etkinliğinden pozlarını sosyal medyada paylaşan başarılı voleybolcuya yorum yağdı.Ebrar Karakurt'un kostümlü hallerini görenler "Çok karizmasın", "Çok karizmatik be", "Muhteşem kostümler" yorumlarında bulundu.

Kaynak: cumhuriyet
# oldu, dikkat, medya

22 Oca 2024 - 14:29 - Yaşam

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