Hacı Mikro ve Malzemeci Özer sizi unutmadık unutmayacağız

Hacı mikro ile otobüste maç maç gezen, şu anda faal olan tek gazeteci benim… Rahmetli, mahallemin adamıydı… Babamı çok severdi… Evlat acısı görüp vefat etti… Arapzade Camiinin müdavimlerindendi… Hakkını helal etsin… Ben Kocaelispor’un tek muhabiriyken, bana çok sahip çıktı… mikro taksi’nin kurucusu, Mikro İpek Astar’ın kurucusu, Kocaelispor’un en usta şoförüydü… Bursa İnegöl turnuvasında Adnan Dinçer futbolcular ve ben ölümden döndük, Mikro ağabey, ustalığıyla bunu başardı… Tabii vakit de gelmemiş demek ki…

Ve efsane bir isim daha… Malzemeci Özer ağabey… Babamın arkadaşıydı o da... Mevcut efsanemiz Orhan Görmez ağabeyi yetiştirdi… Ve bugün (salı) Kocaelispor Futbol Akademisi öncülüğünde, Özer Günay - Rüknettin Meydanlı (Hacı Mikro) anızsına yeni bir turnuva start alıyor. Turnuva, malzemeci Özer Günay - Ruknettin Meydanlı (Hacı Mikro) anısına düzenleniyor. U11 takımlarının yer aldığı turnuvaya toplam 4 takım katılacak. Kocaelispor, Gölcükspor, Karagümrük ve Eyüpspor U11 takımları turnuvada mücadele edecek. Ve onların anısı önünde saygıyla eğileceğiz.