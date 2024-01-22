Sakarya tandanslı Belediye Derince düşme hattında kaldı

Hani bazı ticarethaneler vardır… 10 tane sahip değiştirir, kim gelirse gelsin, orada dikiş tutturamaz…

TFF 2. Lig’de mücadele eden ve sadece adı Belediye Derincespor olan Sakarya tandanslı takım, önceki gün sahasında Düzcespor’u konuk etti. Temsilcimiz sahadan 0-0 berabere ayrılarak düşme hattında kaldı. 2. Lig’in 2. yarısına galibiyetle başlayan Belediye Derincespor, galibiyet serisini başlatmak için Düzespor’un karşısına çıktı. 3 puan alması durumda ateş hattından çıkacak olan takım, sahadan beraberlikle ayrıldı. Alınan 1 puan Belediye Derincespor’u düşme hattından kurtaramadı. Topladığı 18 puan ile 17. sırada yer alan takım, cumartesi günü deplasmanda 68 Aksaray Belediyespor ile mücadele edecek. Hiç umut yok gibi… Bir an önce gerçek Derincesporumuzu istiyoruz.