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BTP çalışmalarına devam ediyor

Bağımsız Türkiye Partisi sahalarda aktif çalışmalarda bulunuyor. Dün Derince'de bir dizi ziyaretlerde bulunan Parti teşkilatı ve başkan adayları yere...

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Bağımsız Türkiye Partisi sahalarda aktif çalışmalarda bulunuyor. Dün Derince'de bir dizi ziyaretlerde bulunan Parti teşkilatı ve başkan adayları yerel seçimlerde kendilerine destek sözü aldılar. Serhat ileri Kas-Ardahan-Iğdır yardımlaşma dernek  ziyaretine Kocaeli İl Başkanı Abdullah Erdem,Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Can,Derince Belediye Başkan Adayı Raif Solmaz ve Derince İlçe Başkanı Naci Demir katıldı.
# türkiye

22 Oca 2024 - 14:38 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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