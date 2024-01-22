22 Oca 2024 - 14:40- Spor G:

Kocaelispor dostu, Moşe'yi bize kazandıran İlhan Cavcav'ı Saygıyla Anıyoruz

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Kocaelispor dostu, Moşe'yi bize kazandıran İlhan Cavcav'ı Saygıyla Anıyoruz mask

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden, Gençlerbirliği ve Kulüpler Birliği Vakfı'nın Onursal Başkanı, adını Süper Lig'in 2017-2018 sezonuna vermekten onur duyduğumuz merhum İlhan Cavcav'ı aramızdan ayrılışının 7. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz.
# TÜRK

22 Oca 2024 - 14:40 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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