Kocaelispor Başkanı Engin Koyun: "Oğuzhan Özyakup, teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam'ın yakından tanıdığı bir isim. Transfer teklifi yaptık ama Oğuzhan şu anda Türkiye'ye dönmek istemediğini iletti" dedi.
22 Oca 2024 - 14:54- Spor Güncelleme:
Oğuzhan Özyakup teşekkür etti: "Şimdi gelemem" dedi...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.