Oğuzhan Özyakup teşekkür etti: "Şimdi gelemem" dedi...

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun: "Oğuzhan Özyakup, teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam'ın yakından tanıdığı bir isim. Transfer teklifi yaptık ama Oğuzhan şu anda Türkiye'ye dönmek istemediğini iletti" dedi.