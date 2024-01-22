DİYABETTEN NASIL KURTULDUK

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar

2011 yılında bir kitap okuduk ve kilo verme amacıyla beslenme tarzımızı değiştirdik. Kitap kilo vermeyle ilgili bakış açımızı tamamen değiştirmişti. Başta Tip 2 diyabet olmak üzere kronik hastalıklarımızdan kurtulabileceğimizi hayal bile etmiyorduk çünkü bize ömür boyu ilaçlarla yaşamımıza devam edeceğimiz söylenmişti.

Beslenmemizi değiştirdikten 3 ay sonra endokrinologumuza kontrole gittik, tahlillerimiz yapıldı. Doktorumuz bize “Her şey çok iyi gidiyor, ne yapıyorsanız yapmaya devam edin, üç ay sonra tekrar görüşelim. Diyabet ilaçlarından sadece birini bırakıyorum, diğerlerini kesiyorum, bu ilaç kilo vermenize de yardımcı olur.” dedi.

Beslenme değişikliğiyle birlikte düzenli egzersize de başlamıştık. 3 ay sonra tekrar kontrole gittik, doktorumuz tahlillere bakıp o müthiş cümleyi söyledi: “Siz artık diyabetli değilsiniz.” Artık ilaç almanıza gerek yok diyerek son kalan diyabet ilacını da kesti.

2011 yılında başladığımız beslenme tarzı şekersiz, ekmeksiz, düşük glisemik indeksli, doğal gıdalar ve sağlıklı yağlardan oluşan bir beslenme şekliydi. Ekmek yemiyorduk ama glisemik indeksi düşük olan bulgur yiyorduk. 2014 yılında Tahıl Beyin kitabını okuduktan sonra tüm tahılları beslenmemizden çıkardık.

Uzun aralıklı beslenmenin de bizim diyabetten kurtulmamızda etkisi oldu. Bize diyabetliyken verilen ekmekli, 6 öğünlü beslenme tarzının bizi iyileştirmediğini aksine diyabetimizi beslediğini deneyimledik.

Diyabetle mücadele edenlere Tahıl Beyin kitabını okumalarını, Kadıköy Belediyesi You Tube kanalından geçen sene yaptığımız Diyabet toplantısının videosunu ve Gaziemir Belediyesi You Tube kanalından da 14 Ocak 2024’te yaptığımız Diyabet toplantısının videosunu izlemelerini öneriyoruz.