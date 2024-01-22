- Yaşam

Kocaeli’de kahve zincirlerine bir yenisi daha ekleniyor!

Uzun yıllardır genç kuşağın uğrak mekanlarından olan kahvecilerin sayısı her geçen gün artıyor.

Aygün Baş
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Kocaeli’de kahve zincirlerine bir yenisi daha ekleniyor! mask
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Türkiye’de Kocaeli’de son yıllarda gençlerin uğrak mekanı olan kahvecilerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Kocaeli’de de kahve dükkanlarına bir yenisi daha eklendi. Sakarya'da bir şubesi olan Kahve Filosu ikinci şubesini de Kocaeli’ye açmayı planlıyor. Edinilen bilgilere göre çalışmaların yakın zamanda başlaması bekleniyor.
# türkiye

22 Oca 2024 - 16:08 - Yaşam

Muhabir  Aygün Baş

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