Kocaeli’de kahve zincirlerine bir yenisi daha ekleniyor!

Türkiye’de Kocaeli’de son yıllarda gençlerin uğrak mekanı olan kahvecilerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Kocaeli’de de kahve dükkanlarına bir yenisi daha eklendi. Sakarya'da bir şubesi olan Kahve Filosu ikinci şubesini de Kocaeli’ye açmayı planlıyor. Edinilen bilgilere göre çalışmaların yakın zamanda başlaması bekleniyor.