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İlk Türk uzay yolcusu Gezeravcı, Kocaeli'deki öğrencilerle görüşecek

Türkiye İlk Türk uzay yolcusu astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu heyecanla takip ederken, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği zaman boyunca Türkiye ile sık sık iletişim kuracak olan Gezeravcı'nın Kocaeli’deki öğrenciler ile de görüşmesi planlandı

İlk Türk uzay yolcusu Gezeravcı, Kocaeli'deki öğrencilerle görüşecek mask

İlk Türk uzay yolcusu astronot Alper Gezeravcı, uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevi boyunca  Türkiye ile en az 7 kez iletişime geçecek. İlk görüşmenin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapılması beklenirken İlk Türk astronotun programında ailesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la da bir görüşme bulunuyor. Gezeravcı, Bursa’daki Gökmen Uzay Havacılık  Eğitim Merkezi'yle ve  Ankara’daki Tübitak Uzay Merkezi'yle iletişim kuracak. Öte yandan Türk astronot Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunduğu süre boyunca Türk öğrencilerle de görüşmesi planlanırken Kocaeli, Samsun, Hatay, Diyarbakır, Konya ve Balıkesir'den üniversite, lise ve ortaokul öğrencileriyle deneyimlerini paylaşacak.^Alper Gezeravcı, uzaydan Bakü, Konya, Ankara, İstanbul, Çanakkale'nin fotoğraflarını çekecek.
# Alper Gezeravcı, türkiye, TÜRK, eğitim, Ankara

22 Oca 2024 - 16:38 - Gündem

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