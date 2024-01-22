Toprak kaymasının meydana geldiği alan güvenli hale getirildi

Gölcük'ün Yeni Mahalle 336. Sokak'ta bulunan alanda inşaat temel hafriyatı sırasında toprak kayması meydana gelmiş, hafriyat alanının yanındaki 5 katlı bina güvenlik anacıyla boşaltılmış ve mühürlenmişti. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer olayın ardından, Başkan Yardımcıları Nuri Barış ve Vedat Eren, Yapı Kontrol Müdürü Engin Çolak, Zabıta Müdürü Erdinç Yazıcı ile birlikte bölgeye giderek önlemlerin alınmasına nezaret etmişti.
5 katlı binanın güvenli hale gelmesi için müteahhit firma ile görüşülerek, Gölcük Belediyesi denetiminde taş duvar çalışması başlatıldı. Bugün itibariyle taş duvar çalışması büyük ölçüde tamamlandı. Güvenliğin sağlanması sonrasında, bina sakinleri evlerine geri döndü. Başkan Sezer olay yerine giderek, çalışmaları yerinde inceledi.
Gölcük'ün Yeni Mahalle 336. Sokak'ta bulunan alanda inşaat temel hafriyatı sırasında toprak kayması meydana gelmiş, hafriyat alanının yanındaki 5 katlı bina güvenlik anacıyla boşaltılmış ve mühürlenmişti. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer olayın ardından, Başkan Yardımcıları Nuri Barış ve Vedat Eren, Yapı Kontrol Müdürü Engin Çolak, Zabıta Müdürü Erdinç Yazıcı ile birlikte bölgeye giderek önlemlerin alınmasına nezaret etmişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Emekli - gülerim buna
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.