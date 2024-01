Kocaeli’deki park sorunu her geçen gün daha da büyüyor!

Kocaeli’deki nüfus son yıllarda alınan göçlerin ardından her geçen gün artmaya devam ediyor. Artan nüfusta belli başlı sorunları beraberinde getiriyor. İzmit’teki park sorunu da bunlardan biri. Kentin pek çok noktasında olduğu gibi Dolphin AVM’nin bulunduğu sokaktaki gelişigüzel parklar da vatandaşları isyan ettirdi. Güzergah üzerinde yol boyunca park etmek yasaktır tabelası olmasına rağmen bu güzergahı kullanan araçların sürücüleri buraya park edilen araçlardan dolayı bölgede her gün trafik problemi yaşıyorlar. Yolda ücretli park yerlerinin olması ve AVM’nin altında kapalı otopark bulunmasına rağmen kaldırım tarafına park edilmesine çözüm bulunması bekleniyor. Bu güzergahı kullanmak zorunda vatandaş isyanını şu cümlelerle dile getirdi, "Bu yol üzerinde park yapmak yasaktır tabelası olmasına rağmen birçok araç sürücüsü bu kurala uymuyor. AVM’nin otoparkı gün içersinde özellikle mesai saatlerinin bittiği zamanlarda buradan iki araçın geçmesi imkansız hale geliyor. Bu sorunun bir an önce çözülmesi burada yasağı ihlal eden sürücülere gerekli cezaların verilmesini istiyoruz."