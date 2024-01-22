- Ekonomi

Arabası olan milyonları ilgilendiriyor! Karekod uygulaması ile ilgili yeni gelişme

Milyonlarca araç sahibini doğrudan ilgilendiriyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yeni açıklama yapıldı. Karekod uygulaması 1 Ocak itibarı ile zorunlu hale geldi. Detaylar açıklandı.

Arabası olan milyonları ilgilendiriyor! Karekod uygulaması ile ilgili yeni gelişme mask

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından plakalarda karekod uygulaması ile ilgili bir gönderi yayınladı.

Bakanlık gönderisinde şunları dedi:

1 Ocak 2024 ve sonrası ilk kez tescil edilen araçlar ile yeniden tescil plakası basılan araçlarda karekod (QR kod) ve tanım numarası bulunması zorunludur.

*Eğer sahte veya APP plaka kullanıyorsanız, derhal bu plakaları çıkartarak, devletin belirlediği standartlara uygun plakaları kullanmaya geçmelisiniz. Çünkü, sahte ve APP plaka kullanmak suçtur ve cezai yaptırımları mevcuttur.

*APP plaka kullanmaya devam edenlere 2 bin 647 TL, sahte plaka kullananlara ise 32 bin 170 TL para cezası ve resmi belgede sahtecilikten dolayı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecektir.

Kaynak: VATAN
# Karekod uygulaması, 2024, Para, medya, sahte plaka

22 Oca 2024 - 17:35 - Ekonomi

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