Arabası olan milyonları ilgilendiriyor! Karekod uygulaması ile ilgili yeni gelişme

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından plakalarda karekod uygulaması ile ilgili bir gönderi yayınladı.
Bakanlık gönderisinde şunları dedi:
1 Ocak 2024 ve sonrası ilk kez tescil edilen araçlar ile yeniden tescil plakası basılan araçlarda karekod (QR kod) ve tanım numarası bulunması zorunludur.
*Eğer sahte veya APP plaka kullanıyorsanız, derhal bu plakaları çıkartarak, devletin belirlediği standartlara uygun plakaları kullanmaya geçmelisiniz. Çünkü, sahte ve APP plaka kullanmak suçtur ve cezai yaptırımları mevcuttur.
*APP plaka kullanmaya devam edenlere 2 bin 647 TL, sahte plaka kullananlara ise 32 bin 170 TL para cezası ve resmi belgede sahtecilikten dolayı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecektir.
Kaynak: VATAN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.