Memura tazminat müjdesi!

Uzun süredir büyükşehirlerde yaşam mücadelesi veren çalışanlar maaşlarında farklılık olmasını istiyordu. AKP Büyükşehirlerde yaşayan memurlar için harekete geçiyor ve büyükşehir tazminatını gündeme getiriyor.. AK Parti yerel seçim beyannamesini 30 Ocak tarihinde açıklayacak. Beyannamede yer alan maddelerden düzenlemelerden 'memurlara büyükşehir tazminatı' maddesi dikkat çekti. Bu konudaki düzenlemeyle memurların büyükşehirlerde yaşayan memurların şartlarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Yerel seçimler için geri sayım başladı. AKP'nin yerel seçim beyannamesinde dikkat çeken maddeler bulunuyor. Yerel seçimler için hazırlanan beyannamede 'memura büyükşehir tazminatı' başlığın yer alması bekleniyor.

AKP'nin 8 ana başlıktan oluşması beklenen seçim beyannamesi 30 Ocak'ta açıklanacak. Özellikle kira giderlerinin daha yüksek olduğu büyükşehirlerde çalışan memurlar ile Anadolu'da görevli memurların aldığı ücret farkının açılması AKP'nin gündeminde.

Beyannamede belediyelere verilen sorumlulukların artırılması ön görülüyorken kentsel dönüşüme hız verileceği ve mahalle kreşlerinin hızla yaygınlaştırılacağı belirtiliyor. 30 Ocak 2024 tarihinde açıklanması beklenen yerel seçim beyannamesinin 200 sayfa civarında olması ön görülüyor.

1.500-5.000 TL ARASINDA YARDIM OLABİLİR

Büyükşehirde yaşayan memura tazminat konusunu ekonomist Muhammet Bayram, CNN TÜRK'te yorumladı. Bayram'ın, değerlendirmesi şöyle oldu:

Mayıs seçimlerinde de konuşuldu. Memurlara ne zaman zam konuşulsa dile getiriyoruz. Memurlar Anadolu şehirlerine gitmek istiyor. Buradaki beyannamede 4 ana başlık var. Bunlardan biri memura büyükşehir tazminatı. Memurlara kira yardımı, lojman ile barınmaları söz konusu olabilir.

Zaten lojmanlar vardı. Burada son kira artışları ile memurlar büyükşehirlerde zorluk çekiyor. Büyükşehirlerdeki memurlar Anadolu'daki memurlara göre biraz daha fazla maaş alacaktır. Nüfus yoğun şehirlerde memurlara destek ödemeleri şeklinde olur.

Tutar söylemek doğru olmaz ama tahminimce 1500-5000 bin arası olabilir. En düşük memur maaşı 34 bin seviyesine geldi. Bu maaşın İstanbul'da en az 15 bin lirası konut kirasına gidiyor. Önceden başka adlar altında da yapılmıştı, giysi yardımı gibi.

AKP bir süredir İstanbul, Ankara gibi kira ve diğer maliyetlerin yüksek olduğu büyükşehirler ile Anadolu’da görev yapan memur ücretleri arasında bir fark olması gerektiği yönünde çalışmalar yürütüyor.

14 MAYIS BEYANNAMESİNDE DE YER ALMIŞTI

14 Mayıs’ta seçim beyannamesinde de yer alan büyükşehirlerde yaşayan memurların yaşam standartlarının geliştirilmesi konusundaki vaatlerin yerel seçim beyannamesinde daha geniş kapsamlı yer alması bekleniyor.

SOKAK HAYVANLARINA YÖNELİK DÜZENLEME

Son aylarda sık sık gündeme gelen sokak hayvanları sorununun seçim beyannamesinde yer alması bekleniyor. Alınacak önlemler ‘sokak hayvanları habitatının düzenlenmesi’ başlığı altında sıralanacak. Yapılacak yasal düzenleme ve belediyelere verilecek sorumluluklar tek tek anlatılacak.

DEPREME KARŞI ATILACAK ADIMLAR

Beyannamede ‘kentsel dönüşüm ve dirençli şehirler’ vurgusu da olacak. Yeşil dönüşüm, sıfır atık, güvenli ve akıllı şehirlere ait projeler yer alacak. Trafikte alternatif ulaşım ağları gibi sorunlara somut çözümler yer alması bekleniyor.

KREŞLER İÇİN AYRI PARANTEZ

CNN Türk'te yer alan habere göre ayrıca mahalle kreşlerine ilişkin özel bir başlığın da açılması bekleniyor. Türkiye, genelinde mahalle kreşlerinin hızla yaygınlaştırılacağı ailelere makul fiyatlarla kreşe gönderme olanağına sahip olacağı proje de duyurulacak.