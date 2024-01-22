Libya’da yeni petrol sahası açılıyor! Türkiye’de petrol fiyatları düşecek mi?

Ortadoğu ve Kızıldeniz krizi, küresel piyasayı etkisi altına aldı
Orta Doğu ve Kızıldeniz’deki son gelişmeler petrol piyasalarını etkiledi. Bölgedeki kriz ve Kızıldeniz’deki gemi taşımacılığındaki kesintiler, ham petrol fiyatlarının yön bulmakta zorlanmasına neden oldu. Elde edilen verilerine göre OPEC üyesi Libya’nın en büyük petrol sahasından üretime yeniden başlaması, küresel petrol arzının artmasına yol açtı. Bu durum da petrol fiyatlarının düşmesine sebep oldu. Kızıldeniz’de gemi taşımacılığının kesintiye uğraması, petrol arzı üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor.
Krizin etkisiyle, piyasalarda petrol arzının bol kalacağı beklentileri oluştu. Ham petrol fiyatlarının dalgalı seyretmesine neden oldu. Özellikle, Kızıldeniz’deki krizin uzun süreli etkisi ve Libya’nın üretime geçişi, petrol fiyatlarının düşüş yaşamasında kritik rol oynadı.
Küresel piyasayı ne bekliyor?
Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, Brent petrolün varil başına 78 dolara düşmesi ve Batı Teksas’ın varil başına 73 doların üzerinde seyretmesiyle dikkat çekiyor. Libya Ulusal Petrol Şirketi’nin Shahara sahasındaki petrol üretimini 3 hafta sonra yeniden başlatma planının piyasalar üzerinde belirleyici bir etki yaratması bekleniyor.
Tüm bunların yanı sıra ABD’nin Yemen’deki gerginlik nedeniyle Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı’ndaki petrol nakliyesinde uzun süreli aksamalar yaşanmasının beklentisi, piyasalarda tedirginlik yaratıyor. Mevcut durum baz alındığında küresel petrol piyasalarının önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceği konusunda belirsizlikleri beraberinde getiriyor.
Kaynak: PARA DURUMU
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Seyfo - gökten çeyrek altın yağsa akp onun toplama işin bir yandaşa satar TÜRK halkına tek altın nasip olmaz petrolde aynı onun gibidir . hani ne oldu gaz bulmuştuk ramanda cudide petrol bulmuştuk
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.