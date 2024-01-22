- Ekonomi

Hayvan ithalatında yeni dönem!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, canlı hayvan ithalatının artık devlete ait bir süreç haline geleceğini bildirdi. Yumaklı, ithal edilen hayvanların ilk 4 ay içinde satışa sunulamayacağını belirterek, bu önlemin al-sat işlemleriyle gerçekleştirilen fiyat artışlarını engelleyeceğini söyledi.

Hayvan ithalatında yeni dönem! mask

Gizem Kurtul'un haberine göre, 2028'e kadar uygulanacak olan hayvancılık yol haritası belirlendi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvan ithalatıyla ilgili yeni politikaların hayata geçirileceğini duyurdu. Buna göre, hayvan ithalatını artık özel sektör değil, devlet gerçekleştirecek.

Yumaklı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Et ve Süt Kurumu ile birlikler, ihtiyaçlarını bizimle paylaşacak. Biz de uygun gördüğümüz miktarda hayvanı seçip ithal edeceğiz. Özetle, hayvan ithalatında özel sektör devre dışı kalacak. Ayrıca, aşıları tamamlanmış hayvanların güvencesini de biz sağlayacağız. İthal edilen hayvanlar ise ilk 4 ay içinde satılamayacak, böylece al-sat işlemleriyle fiyat manipülasyonu engellenecek" dedi.

Kaliteli hayvan alımları artacak

Bakan Yumaklı, hayvan ithalatının özel sektöre bırakılmasının iç piyasadaki dengeyi bozduğunu belirtti. "Özel sektör, ithal ettiği hayvanı kendi çıkarları doğrultusunda kullanabiliyor ve fiyat oluşumunu manipüle edebiliyor" diyen Yumaklı, yeni sistemle bu durumun önüne geçmeyi amaçladıklarını söyledi. Nihai hedef, hayvan ithalatını tamamen sonlandırmak olan Bakan Yumaklı, bu doğrultuda kaliteli hayvan alımlarının artırılacağını vurguladı.

Kaynak: PARA DURUMU

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22 Oca 2024 - 18:18 - Ekonomi

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Yorumlar

(2)
02

12345 - Hayvancılığa önem vericez destek olucaz teşvik vericez demiyorsunuzda.ithal edilecek ama dört ay satilamayacak..

eeeeeee sonra ne olucak.allahim kurtar bizi bu zihniyetten artık

ülkenin 22 senesi heba oldu allahim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Ocak 19:31
01

Hakan - Tarım ülkesi canlı hayvan ithal edecekmişş

Ak koyunlarda hepberaber bu çöküşü alkışlıyorlarrrr

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Ocak 18:30

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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