Hayvan ithalatında yeni dönem!

Gizem Kurtul'un haberine göre, 2028'e kadar uygulanacak olan hayvancılık yol haritası belirlendi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvan ithalatıyla ilgili yeni politikaların hayata geçirileceğini duyurdu. Buna göre, hayvan ithalatını artık özel sektör değil, devlet gerçekleştirecek.

Yumaklı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Et ve Süt Kurumu ile birlikler, ihtiyaçlarını bizimle paylaşacak. Biz de uygun gördüğümüz miktarda hayvanı seçip ithal edeceğiz. Özetle, hayvan ithalatında özel sektör devre dışı kalacak. Ayrıca, aşıları tamamlanmış hayvanların güvencesini de biz sağlayacağız. İthal edilen hayvanlar ise ilk 4 ay içinde satılamayacak, böylece al-sat işlemleriyle fiyat manipülasyonu engellenecek" dedi.

Kaliteli hayvan alımları artacak

Bakan Yumaklı, hayvan ithalatının özel sektöre bırakılmasının iç piyasadaki dengeyi bozduğunu belirtti. "Özel sektör, ithal ettiği hayvanı kendi çıkarları doğrultusunda kullanabiliyor ve fiyat oluşumunu manipüle edebiliyor" diyen Yumaklı, yeni sistemle bu durumun önüne geçmeyi amaçladıklarını söyledi. Nihai hedef, hayvan ithalatını tamamen sonlandırmak olan Bakan Yumaklı, bu doğrultuda kaliteli hayvan alımlarının artırılacağını vurguladı.

Kaynak: PARA DURUMU