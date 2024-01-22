Hayvan ithalatında yeni dönem!

Gizem Kurtul'un haberine göre, 2028'e kadar uygulanacak olan hayvancılık yol haritası belirlendi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvan ithalatıyla ilgili yeni politikaların hayata geçirileceğini duyurdu. Buna göre, hayvan ithalatını artık özel sektör değil, devlet gerçekleştirecek.
Yumaklı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Et ve Süt Kurumu ile birlikler, ihtiyaçlarını bizimle paylaşacak. Biz de uygun gördüğümüz miktarda hayvanı seçip ithal edeceğiz. Özetle, hayvan ithalatında özel sektör devre dışı kalacak. Ayrıca, aşıları tamamlanmış hayvanların güvencesini de biz sağlayacağız. İthal edilen hayvanlar ise ilk 4 ay içinde satılamayacak, böylece al-sat işlemleriyle fiyat manipülasyonu engellenecek" dedi.
Kaliteli hayvan alımları artacak
Bakan Yumaklı, hayvan ithalatının özel sektöre bırakılmasının iç piyasadaki dengeyi bozduğunu belirtti. "Özel sektör, ithal ettiği hayvanı kendi çıkarları doğrultusunda kullanabiliyor ve fiyat oluşumunu manipüle edebiliyor" diyen Yumaklı, yeni sistemle bu durumun önüne geçmeyi amaçladıklarını söyledi. Nihai hedef, hayvan ithalatını tamamen sonlandırmak olan Bakan Yumaklı, bu doğrultuda kaliteli hayvan alımlarının artırılacağını vurguladı.
Kaynak: PARA DURUMU
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
12345 - Hayvancılığa önem vericez destek olucaz teşvik vericez demiyorsunuzda.ithal edilecek ama dört ay satilamayacak..
eeeeeee sonra ne olucak.allahim kurtar bizi bu zihniyetten artık
ülkenin 22 senesi heba oldu allahim.
Hakan - Tarım ülkesi canlı hayvan ithal edecekmişş
Ak koyunlarda hepberaber bu çöküşü alkışlıyorlarrrr
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.