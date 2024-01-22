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Lastik İş Sendikası Başkanı Aladdin Sarı'nın kızı nişanladı!

Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Aladdin Sarı'nın kızı Hilal Hüma nişanlandı. Bu mutlu gününde Başkan Büyükakın ve Yavuz Vali Yavuz da Sarı'yı yalnız bırakmadı.

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Lastik İş Sendikası Başkanı Aladdin Sarı'nın kızı nişanladı! mask

Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Aladdin Sarı'nın kızı Hilal Hüma'nın nişanına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da katılım gösterdi. Vali Yavuz o anları şu ifadelere yer vererek paylaştı: "Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Aladdin Sarı’nın biricik evladı Hilal Hüma ile Onur’un nişan merasimine katıldık. Mevlam tamamına erdirsin inşallah. Sarı ve Erdoğan ailesini tebrik ediyorum."
# Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Aladdin Sarı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz

22 Oca 2024 - 18:42 - Yaşam

Muhabir  Haber Merkezi

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Yorumlar

(2)
02

Queen - Aslan valimiz her yerde

Kocaeli Kocaeli olalı böyle bir vali görmedi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Ocak 19:53
01

Emekli - Valimizde çok yakışıklı çıkmış,çokda mutlu,Allah cc.o nurlu yüzünden gülücükleri eksik etmesin,arada bir mahalle aralarındaki garibanların düğününüde şereflendirirseniz bu fakirleri çok sevindirirsiniz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Ocak 18:55

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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