Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Aladdin Sarı'nın kızı Hilal Hüma'nın nişanına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da katılım gösterdi. Vali Yavuz o anları şu ifadelere yer vererek paylaştı: "Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Aladdin Sarı’nın biricik evladı Hilal Hüma ile Onur’un nişan merasimine katıldık. Mevlam tamamına erdirsin inşallah. Sarı ve Erdoğan ailesini tebrik ediyorum."
- Yaşam
Lastik İş Sendikası Başkanı Aladdin Sarı'nın kızı nişanladı!
Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Aladdin Sarı'nın kızı Hilal Hüma nişanlandı. Bu mutlu gününde Başkan Büyükakın ve Yavuz Vali Yavuz da Sarı'yı yalnız bırakmadı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Queen - Aslan valimiz her yerde
Kocaeli Kocaeli olalı böyle bir vali görmedi
Emekli - Valimizde çok yakışıklı çıkmış,çokda mutlu,Allah cc.o nurlu yüzünden gülücükleri eksik etmesin,arada bir mahalle aralarındaki garibanların düğününüde şereflendirirseniz bu fakirleri çok sevindirirsiniz.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.