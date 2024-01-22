Lastik İş Sendikası Başkanı Aladdin Sarı'nın kızı nişanladı!

Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Aladdin Sarı'nın kızı Hilal Hüma'nın nişanına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da katılım gösterdi. Vali Yavuz o anları şu ifadelere yer vererek paylaştı: "Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Aladdin Sarı’nın biricik evladı Hilal Hüma ile Onur’un nişan merasimine katıldık. Mevlam tamamına erdirsin inşallah. Sarı ve Erdoğan ailesini tebrik ediyorum."