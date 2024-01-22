22 Oca 2024 - 19:10- Siyaset G:

MHP İlçe SKM Başkanları belli oldu

31 Mart 2024 yerel seçimleri bünyesinde Seçim hazırlıklarını sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde İl SKM Başkanlığı için Av. Semih Türeyen 'in görevlendirildiğini duyurmuştu.

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MHP İlçe SKM Başkanları belli oldu mask

İl SKM başkanı atamasından sonra, ilçe SKM başkanlarının da ataması yapıldı. İlçe Başkanlarının tespit ettiği isimlerin, İl başkanı Murat Nuri Demirbaş tarafından onaylanması sonrasında görevlendirmelerinin yapıldığını belirten Türeyen, "İl başkanımız öncülüğünde, Cumhur ittifakına en büyük desteğin Kocaeli'nin her ilçesinde verilmesi için canla başla çalışacak olan ekiplerimiz belli olmuştur." dedi.

Ataması yapılan ilçe SKM başkanları şu şekilde :

Kartepe Fatih Soyyiğit

Başiskele Mustafa Yılmaz

Gölcük Cumali Özcan

Karamürsel Muharrem Polat

Derince Sedat Öztoplu

Körfez Soner Özbay

Çayırova Engin Demirbaş

Dilovası Ferhat Güzel

Darıca Çağlar Kerim

Kandıra Oğuzhan Arslan

İzmit Muammer Vatansever

Gebze Erdem Yılmaz
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22 Oca 2024 - 19:10 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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Yorumlar

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Deli ormanlı - Ne hale geldiler parti seçime girmiyor skm atıyorlar bari bir ilçede bu arkadaşlara bir belediye verilseydi kaç kilo olduklarını anlardık.

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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