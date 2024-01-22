MHP İlçe SKM Başkanları belli oldu

İl SKM başkanı atamasından sonra, ilçe SKM başkanlarının da ataması yapıldı. İlçe Başkanlarının tespit ettiği isimlerin, İl başkanı Murat Nuri Demirbaş tarafından onaylanması sonrasında görevlendirmelerinin yapıldığını belirten Türeyen, "İl başkanımız öncülüğünde, Cumhur ittifakına en büyük desteğin Kocaeli'nin her ilçesinde verilmesi için canla başla çalışacak olan ekiplerimiz belli olmuştur." dedi.
Ataması yapılan ilçe SKM başkanları şu şekilde :
Kartepe Fatih Soyyiğit
Başiskele Mustafa Yılmaz
Gölcük Cumali Özcan
Karamürsel Muharrem Polat
Derince Sedat Öztoplu
Körfez Soner Özbay
Çayırova Engin Demirbaş
Dilovası Ferhat Güzel
Darıca Çağlar Kerim
Kandıra Oğuzhan Arslan
İzmit Muammer Vatansever
Gebze Erdem Yılmaz
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Deli ormanlı - Ne hale geldiler parti seçime girmiyor skm atıyorlar bari bir ilçede bu arkadaşlara bir belediye verilseydi kaç kilo olduklarını anlardık.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.