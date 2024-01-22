MHP İlçe SKM Başkanları belli oldu

İl SKM başkanı atamasından sonra, ilçe SKM başkanlarının da ataması yapıldı. İlçe Başkanlarının tespit ettiği isimlerin, İl başkanı Murat Nuri Demirbaş tarafından onaylanması sonrasında görevlendirmelerinin yapıldığını belirten Türeyen, "İl başkanımız öncülüğünde, Cumhur ittifakına en büyük desteğin Kocaeli'nin her ilçesinde verilmesi için canla başla çalışacak olan ekiplerimiz belli olmuştur." dedi.

Ataması yapılan ilçe SKM başkanları şu şekilde :

Kartepe Fatih Soyyiğit

Başiskele Mustafa Yılmaz

Gölcük Cumali Özcan

Karamürsel Muharrem Polat

Derince Sedat Öztoplu

Körfez Soner Özbay

Çayırova Engin Demirbaş

Dilovası Ferhat Güzel

Darıca Çağlar Kerim

Kandıra Oğuzhan Arslan

İzmit Muammer Vatansever

Gebze Erdem Yılmaz