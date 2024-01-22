Gençtürk'ten 31 Mart 2019'da çekilmiş bir fotoğrafla birlik ve beraberlik mesajı!

Körfez ve İzmit'te gerçekleştirilen ön seçimde çıkan sonuçlarda İzmit'te Fatma Kaplan Hürriyet Körfez'de Tayfun Balıkçı galip geldi. Ön seçimin ardından CHP'li Avukat Nazım Gençtürk bir paylaşım yaptı.

FOTOĞRAFTA KİMLER VAR?

Gençtürk açıklamasında "Yer: İzmit İlce Seçim Kurulu Tarih: 31 Mart 2019

Bu fotoğraf Fatma Kaplan Hürriyet'in İzmit Belediye Başkanlığı'nı kazandığının gayri resmi kesinleşmesi sonrası Fatma Başkan'ı Belsa'ya uğurlamadan hemen önce çekildi. Yanında seçim dönemi canhıraş çalışan Hakan Tanta vardı, dönemin İl Gençlik Örgütleri başkanı Emre Andız vardı, Hüseyin Erol vardı...

BİRLİK BERABERLİK MESAJI

Biz Cumhuriyet Halk Partililer, demokrasiyi özümsemiş fertler olarak; örgütün ve sandığın dediğine saygı duyup sahiplenmeyi biliriz. O gün, İzmit Halkını sosyal belediyecilikle, hizmetle, gülümsemeyle buluşturmak için nasıl birlik olduysak, yine olmalıyız, yine olacağız, yine olacaklar, biliyorum.

HÜRRİYET'İN YANINDA OLACAĞIMIZA SÖZ VERİYORUM

Fatma Kaplan Hürriyet'in örgütünden aldığı güven oyuyla 5 yıl daha sürdürmeye talip olduğu hizmet yarışında tüm örgüt disiplinimle yanında olacağımıza şahsen söz veriyorum.

HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Demokrasi kültürünü hepimize yaşatan değerli ağabeylerim Hakan Tanta ve Hüseyin Erol ile sevgili kardeşim Emre Andız'a teşekkürlerimi sunuyor; örgütün onlara gösterdiği teveccühün aynı zamanda kazanmaya katkı verme sorumluluğu da yüklediğine inandığımı belirtmek istiyorum. Sen, ben, öteki yok; Hep birlikte başaracağız...