22 Oca 2024 - 20:14- Ekonomi G:

Türkiye, dünya bor rezervinde liderliğini sürdürüyor

Türkiye, dünya bor pazarında yüzde 63'lük pazar payıyla global liderliğini koruyor.

Türkiye, dünya bor rezervinde liderliğini sürdürüyor mask
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Gizem Kurtul'un haberine göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin dünya bor rezervinin yüzde 73,2'sine sahip olduğunu ve 2023'te yüzde 63'lük pazar payıyla lider konumunu koruduğunu duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, dünya genelindeki bor rezerv oranları ülkeler bazında paylaşıldı.

Türkiye'nin bor rezervinin yüzde 73,2'sine ev sahipliği yaptığı belirtilen paylaşımda, Eskişehir Kırka, Kütahya Emet, Balıkesir Bigadiç ve Bursa Kestelek gibi bölgelerde bulunan bilinen bor yataklarına vurgu yapıldı.

Ayrıca, paylaşımda Türkiye'de borun kullanım alanları da detaylandırıldı. Buna göre, Türkiye'de borun yüzde 51'i cam, yüzde 17'si tarım, yüzde 14'ü seramik, yüzde 1'i deterjan ve yüzde 17'si diğer alanlarda kullanılıyor. 
# türkiye, bor, rezerv, maden, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

22 Oca 2024 - 20:14 - Ekonomi

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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