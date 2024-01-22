Türkiye, dünya bor rezervinde liderliğini sürdürüyor

Gizem Kurtul'un haberine göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin dünya bor rezervinin yüzde 73,2'sine sahip olduğunu ve 2023'te yüzde 63'lük pazar payıyla lider konumunu koruduğunu duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, dünya genelindeki bor rezerv oranları ülkeler bazında paylaşıldı.
Türkiye'nin bor rezervinin yüzde 73,2'sine ev sahipliği yaptığı belirtilen paylaşımda, Eskişehir Kırka, Kütahya Emet, Balıkesir Bigadiç ve Bursa Kestelek gibi bölgelerde bulunan bilinen bor yataklarına vurgu yapıldı.
Ayrıca, paylaşımda Türkiye'de borun kullanım alanları da detaylandırıldı. Buna göre, Türkiye'de borun yüzde 51'i cam, yüzde 17'si tarım, yüzde 14'ü seramik, yüzde 1'i deterjan ve yüzde 17'si diğer alanlarda kullanılıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ger 14 - DOLAR 31 TL.BOR UNUZ BATSİN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.