Türkiye, dünya bor rezervinde liderliğini sürdürüyor

Gizem Kurtul'un haberine göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin dünya bor rezervinin yüzde 73,2'sine sahip olduğunu ve 2023'te yüzde 63'lük pazar payıyla lider konumunu koruduğunu duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, dünya genelindeki bor rezerv oranları ülkeler bazında paylaşıldı.

Türkiye'nin bor rezervinin yüzde 73,2'sine ev sahipliği yaptığı belirtilen paylaşımda, Eskişehir Kırka, Kütahya Emet, Balıkesir Bigadiç ve Bursa Kestelek gibi bölgelerde bulunan bilinen bor yataklarına vurgu yapıldı.

Ayrıca, paylaşımda Türkiye'de borun kullanım alanları da detaylandırıldı. Buna göre, Türkiye'de borun yüzde 51'i cam, yüzde 17'si tarım, yüzde 14'ü seramik, yüzde 1'i deterjan ve yüzde 17'si diğer alanlarda kullanılıyor.