Bakan açıkladı! Kayıt dışı seralara düzenleme geliyor!

Gizem Kurtul'un haberine göre, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'da gerçekleştirilen Seracılık Çalıştayı'nda bir konuşma yaptı. Bakan Yumaklı, Antalya'nın seracılığın önde gelen merkezlerinden biri olduğuna vurgu yaparak, "Planlı üretim, seracılıkta da büyük bir öneme sahiptir. Her yıl farklı bir ürünle üretim yapmak sürdürülebilir değildir. Bugünü değil, yarını da göz önünde bulundurmalıyız" şeklinde konuştu.

Bakan Yumaklı, sözlerine şöyle devam etti:

Seracılık veya diğer adıyla örtüaltı üretim alanları olarak; Avrupa’da 2’nci, dünyada ise 4’üncü sıradayız. 80 ilde toplam 811 bin dekarlık alanda örtüaltı üretimi yapılıyor. Bunların yüzde 40’ kayıt dışı. Bunu da kayıt altına alacağız. Kayıt altına almadığımız üretimi yönetmemiz zor. Tabii gıda arzı güvenliği açısından önemli bir alternatif sunan seracılık faaliyetlerinin gelişmesi için ülkemiz önemli bir zenginliğe sahip. O da jeotermal enerji kaynağı. İşte biz de bu potansiyeli en verimli şekilde kullanmak için Organize Tarım Bölgeleri’ne (OTB) yönelik çalışmalara hız veriyoruz. Aydın ve Denizli’deki OTB’lerde üretime başladık. 12 OTB yatırım aşamasında. Balıkesir Gönen’de dünyanın en büyük OTB’sini kuruyoruz.”

Yumaklı, dünya nüfusunun son 25 yılda üçte bir oranında artarak 8 milyara yükseldiğinin altını çizdi. “Artan nüfus; daha fazla gıda ve suya ihtiyacı beraberinde getiriyor” diyen Yumaklı, “Üretimi artırmamız lazım. Girdi maliyetlerinden, lojistik sorunlara, işçi temininden pazarlamaya kadar her alanda sorunları aşmalıyız. Örtüaltı üretimi de planlamalıyız. Bu nedenle çalıştayımızın ana gündemi seracılık.”