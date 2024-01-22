Kocaeli Öz Sağlık İş Ailesi değerlendirme toplantısında buluştu

Öz Sağlık İş sendikasının yetkili olduğu Sağlık ve Aile Sosyal Hizmetler iş kolunda görevli iş yeri temsilcileri ile mevcut durumu değerlendiren Başkan Sedat Balkan; temsilcilere iş hayatı, çalışma hukuku, toplu iş sözleşmesi ve sendika çalışmaları konularında çeşitli bilgiler aktardı.

Balkan, işyeri temsilcilerine önümüzdeki dönemde Öz Sağlık İş Sendikası Genel Merkezi tarafından yürütülen bazı önemli çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu ve üyelere genel merkez tarafından çok yakında bazı müjdeler verileceğini vurguladı.

Balkan’ın bilgilendirmelerinin ardından Sendika Başkan Yardımcıları Volkan Kutal ve Sema Malkoç tarafından işyeri temsilcilerine çeşitli bilgilendirmelerde bulunuldu.

Toplantı öneri görüş ve taleplerin dinlenmesi ile sonlandı.