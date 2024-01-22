Kocaeli Öz Sağlık İş Ailesi değerlendirme toplantısında buluştu

Öz Sağlık İş sendikasının yetkili olduğu Sağlık ve Aile Sosyal Hizmetler iş kolunda görevli iş yeri temsilcileri ile mevcut durumu değerlendiren Başkan Sedat Balkan; temsilcilere iş hayatı, çalışma hukuku, toplu iş sözleşmesi ve sendika çalışmaları konularında çeşitli bilgiler aktardı.
Balkan, işyeri temsilcilerine önümüzdeki dönemde Öz Sağlık İş Sendikası Genel Merkezi tarafından yürütülen bazı önemli çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu ve üyelere genel merkez tarafından çok yakında bazı müjdeler verileceğini vurguladı.
Balkan’ın bilgilendirmelerinin ardından Sendika Başkan Yardımcıları Volkan Kutal ve Sema Malkoç tarafından işyeri temsilcilerine çeşitli bilgilendirmelerde bulunuldu.
Toplantı öneri görüş ve taleplerin dinlenmesi ile sonlandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.