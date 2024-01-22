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Kocaeli Öz Sağlık İş Ailesi değerlendirme toplantısında buluştu

Kocaeli Öz Sağlık İş Şube Başkanı Sedat Balkan, bugün İzmit’te bir işletmede düzenlenen toplantıda Kocaeli genelindeki üyeleri temsil eden işyeri temsilcileri ile bir araya gelerek bazı değerlendirmelerde bulundu. Temsilcilerin eksiksiz olarak tam katılım gerçekleştirdiği toplantıda Başkan Sedat Balkan Öz Sağlık İş Sendikasının gücüne vurgu yaptı, birlik mesajı verdi.

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Kocaeli Öz Sağlık İş Ailesi değerlendirme toplantısında buluştu mask
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Öz Sağlık İş sendikasının yetkili olduğu Sağlık ve Aile Sosyal Hizmetler iş kolunda görevli iş yeri temsilcileri ile mevcut durumu değerlendiren Başkan Sedat Balkan;  temsilcilere iş hayatı, çalışma hukuku, toplu iş sözleşmesi ve sendika çalışmaları konularında çeşitli bilgiler aktardı.

Balkan,  işyeri temsilcilerine önümüzdeki dönemde Öz Sağlık İş Sendikası Genel Merkezi tarafından yürütülen bazı önemli  çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu  ve üyelere genel merkez tarafından çok yakında bazı müjdeler verileceğini vurguladı.

Balkan’ın bilgilendirmelerinin ardından Sendika Başkan Yardımcıları Volkan Kutal ve Sema Malkoç tarafından işyeri temsilcilerine  çeşitli bilgilendirmelerde bulunuldu.

Toplantı öneri görüş ve taleplerin dinlenmesi ile sonlandı.
# sağlık

22 Oca 2024 - 21:00 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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