22 Oca 2024 - 21:06 - Gündem

Almanya 1.4 milyon göçmen arıyor...

Alman hükümetinin, ülkedeki nitelikli eleman sayısını artırmak, bazı alanlardaki personel eksikliğini gidermek için çıkardığı "Nitelikli Göç Yasası", 1 Kasım itibariyle yürürlüğe girdi. Nitelikli personelin durumu Mart 2024’ten sonra daha da iyileşecek. Sürecin detaylarını SÖZCÜ TV Dış Haberler Müdürü Burak Tatari anlattı...