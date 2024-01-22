Bilim adamlarından zombi virüsü uyarısı

Dünya genelinde küresel ısınmanın etkileriyle birlikte sağlık riski ve sorunları ortaya çıkmaya başladı. Fransa'nın prestijli eğitim kurumu Aix-Marseille Üniversitesi'nde çalışan araştırmacılar, eski zamanlara ait virüslerin bulunduğunu Sibirya'daki eriyen buz tabakalarının potansiyel bir salgın tehdidi oluşturabileceğini açıkladı. Bilim insanları tarafından "zombi virüs" olarak isimlendirilen Araştırmacılar, Methuselah mikroplarını veya "zombi virüs" olarak bilinen bu virüsleri izole etti. İnsan sağlığı üzerinde ciddi etkileri bulunacağı düşünülen bu virüslerin küresel ısınmanın getireceği sorunlardan yalnızca biri olacağı düşünülüyor.

Genetik Uzmanları Enfeksiyon ve Salgına Karşı Uyarıyor

Genetik uzmanı Jean-Michel Claverie, günümüz araştırmalarının Güney bölgelerde gerçekleşen tehditlere odaklanırken, ardından Kuzey’e yayılmasından endişe ediliyor. Ancak bugüne kadar Kuzey’de bulunan bir tehdit ile güneye yayılabilecek bir salgından şüphelenilmediğini bahsediyor. Yeni bir salgın başlatma potansiyeli olan pek çok virüsün olduğunun altını çiziyor.

İnsan Sağlığını Etkilemesinden Endişeleniliyor!

Rotterdam'daki Erasmus Tıp Merkezi'nden virolog Marion Koopmans bu görüşü desteklediği açıklarken donmuş toprakta ne gibi virüslerin bulunduğunun bilinmediğinin altını çizdi. Hastalık tetiklemesinin muhtemel olduğunu belirtti.

Claverie liderliğindeki bilim insanları ekibi tarafından, binlerce yıldır donmuş toprakta gömülü olan mikropların hala tek hücreli organizmaları enfekte edebildikleri keşfedilmiştir. Enfekte etme özellikleri keşfedilen bir başka çalışma ise geçtiğimiz sene Sibirya’da toplanan mikrop ve virüslerin örnekleridir. Kullanılan virüs örneklerinden birinin 48.500 yaşında olduğu belirtilmiştir.

Claverie, "İzole ettiğimiz virüsler sadece amipleri enfekte edebiliyordu ve insanlar için herhangi bir risk oluşturmuyordu" dedi. Bununla birlikte, bu, şu anda donmuş halde bulunan diğer virüslerin hastalığa neden olmadığı anlamına gelmiyor. "Örneğin, poxvirüs ve herpesvirüs gibi insan patojenlerinin genomik izlerini bulduk" dedi.

Uzmanlar, bu virüslerin soğuk, karanlık ve oksijensiz donmuş topraklarda bulunmasına rağmen iklim değişikliğiyle birlikte ortaya çıkabileceğine dikkat çekti. Claverie, "Doğrudan donmuş toprakların erimesi en acil riski oluşturan şey değil. Küresel ısınmanın bir sonucu olarak kutup deniz buzunun azalması, tehlikeyi artırıyor. Bu nedenle Sibirya'da gemicilik, trafik ve endüstriyel büyüme artıyor. " Petrol ve cevher çıkarmak için derin donmuş toprakta büyük delikler açılacak ve büyük madencilik operasyonları planlanıyor" dedi.

Kaynak: PARA DURUMU