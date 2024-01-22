Ehliyet almak isteyenler uyarıldı!

Sürücü belgesinde yeni tarife

Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından sürücü kursu ve valiliklerce belirlenmiş olan ehliyet kuşların ücretleri ile ilgili yeni yılda bir artış söz konusu oldu. 2024 yılı için ehliyet almak isteyen adaylar yeniden düşündü. Yeni yıl ile birlikte geçerli olacak zamlar tekrardan değerlendiriliyor. 2024 yılı için sürücü belgesi harcı ise B sınıfı adına 3945 TL’ye kadar çıktı. Bu tutar ehliyet almak isteyen vatandaşları düşündürdü.

B sınıfı ehliyet

B sınıfı ehliyet otomobil sürmek için gereken ehliyet türlerinden bir tanesi olarak biliniyor. B sınıfı ehliyet Türkiye’de en çok tercih edilen ehliyet çeşitleri arasında yerini alıyor. Yeni yıla girilmesi ile birlikte pek çok alanda olduğu gibi ehliyette de bir zam söz konusu oldu. Vatandaşlar zam tutarlarını araştırırken karşılaştıkları ücretleri ile şoka uğradı. Sürücü kursu ücretlerindeki zammın ardından sürücü belgesi için ödenen ücretlerine de bir zam geldi. Yeni harç ücreti zamlı olarak 3945 TL’ye kadar yükseldi. Ehliyet almak isteyen vatandaşlar konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı.

B sınıfı ehliyet almak için gerekenler

Ehliyet sahibi olmak için gereken bazı şartlar bulunuyor. Bu şartların yerine getirilmesi ile birlikte adaylar sınava başvurularını gerçekleştirebiliyor. Bu şartlar ise şu şekilde:

· 18 yaşının doldurulmuş olması

· Sağlık raporuna sahip olunması

· Nüfus cüzdanı fotokopisinin alınması

· İki adet vesikalık fotoğraf

· Sürücü belgesi harcı

· Diploma veya mezuniyet belgesi

B sınıfı ehliyet ile birlikte otomobil, kamyonet ve ticari amaçlı olmamak şartı ile birlikte römork taşıyan tarım araçları kullanılabiliyor. Ehliyet başvurusu ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü üzerinden yapılıyor. Başvurular bizzat şubeye gidilerek ya da e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebiliyor.