22 Oca 2024 - 22:15- Dünya G:

KIRGIZİSTAN SİNCAN-UYGUR'DA 7 ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU!!

Kırgızistan sınırında Sincan Uygur özerk bölgesinde deprem meydana geldi.

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
KIRGIZİSTAN SİNCAN-UYGUR'DA 7 ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU!! mask

Uluslararası ajansların bildirdiğine göre çok sayıda yaralı ve ölü olmasından endişe ediliyor.

22 Oca 2024 - 22:15 - Dünya

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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