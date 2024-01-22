YILDIZLARDA ŞAMPİYON BELLİ OLUYOR

Kocaeli Zirve ile Kocaeli Basket kız takımlarının karşı karşıya geleceği maç 23 Ocak 2024 Salı akşamı Atatürk Spor Salonu’nda saat 20.00’de başlayacak.

Bu sezon merhum Yılmaz Erten adına oynanan U16 Yıldız kızlar Basketbol Ligi’nde heyecan bu akşam dinecek, şampiyonluk düğümü çözülecek. İki takım ilimizi Marmara Bölge Şampiyonası’nda temsil etmeyi garantiledi. Ancak şampiyonaya birinci ve ikinci olarak gidecek takımlar bu maçın ardından belli olacak. Marmara Şampiyonası Tekirdağ ve Edirne illerinde yapılacak.

İki takım taraftarlarının ve basketbol severlerin final niteliğindeki maça yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Kocaeli Basket U14 geçen sezon il şampiyonluğunun ardından Marmara ve Anadolu birincisi olmuş, Türkiye son onaltı takım arasına kalarak dokuzunculuk derecesi yapmıştı. O takımın oyuncuları bu sezon U16 kadrosunu oluşturuyor. Kocaeli Basket bu yıl U14 kızlarda şampiyon, U18 kızlarda ikinci oldu.