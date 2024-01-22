Trendyol 1. Lig: Göztepe: 4 - Ümraniyespor: 1

Maçtan dakikalar

8. dakikada Yalçın’ın sağ kanattan kullandığı taç atışında penaltı noktasının soluna düşen topu kontrol eden Mamah sağ ayağı ile vole bir vuruş denedi, savunmaya çarpan top, ceza sahası çizgisinin bir adım önünde olan Heliton’un önüne düştü. Heliton, sol ayağının içi ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlığı sol köşeden filelerle buluşturdu. 1-0

33. dakikada ceza sahası dışının sol çaprazında topu kontrol eden Ahmed topun dibine girerek savunma arkasına koşu yapan Lundqvist ile topu buluşturdu. Sol çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kalan Lundqvist, sağ ayağı ile topu uzak köşeye göndererek ağları havalandırdı. 2-0

53. dakikada hızlı bir şekilde rakip sahaya topla birlikte geçen Lundqvist, solundan koşu yapan Doğan’a pası verdi. Doğan ceza sahasına girer girmez ortasını yaptı ve Mustafa Eser topa ayak koyarak meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 3-0

66. dakikada Serkan’ın ceza alanı sağına gönderdiği topa Uğur Kaan hareketlendi. Savunma arkasına sarkan Uğur Kaan çaprazdan şutunu çekti ve topu sol köşeden ağlara gönderdi. 3-1

76. dakikada savunma arkasına sarkan Traore, ceza sahası alanına giren Kubilay’ı topla buluşturdu. Kubilay, tek vuruşla topu ağlara yolladı. 4-1

GÖZTEPE 4-1 ÜMRANİYESPOR

Hakemler: Yasin Kol, Onur Gülter, Ramazan Ufuk Avdaş

Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Tarkan Serbest, İsmail Köybaşı, Heliton (Ege Yıldırım dk. 90), Ogün Bayrak, Yalçın Kayan (İzzet Furkan Malak dk. 90), Ahmed Ildız, Doğan Erdoğan (Celil Yüksel dk. 74), Lundqvist (Aliou Traore dk. 57), Mamah (Kubilay Kanatsızkuş dk. 57)

Yedekler: Arda Özçimen, Yunus Emre Gedik, Fıratcan Üzüm, Yiğit Yıldız

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Mustafa Eser, Uğur Kaan Yıldız (Atalay Babacan dk. 84), Tomislav Glumac, Emre Kaplan, Strahil Popov, Serkan Göksu (Muhammed Mert dk. 84), Emre Demir (Melih Okutan dk. 46), İlhami Siraçhan Nas (Isaac Cofie dk. 57), Cosgun Diniyev, Ayman Bouali (Onur Ayık dk. 46)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Yusuf Saitoğlu, Batuhan Arıcı, Beren Küçükbaşarık

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Goller: Heliton (dk. 8), Lundqvist (dk. 33), Mustafa Eser (dk. 53) (k.k.), Kubilay Kanatsızkuş (dk. 76) (Göztepe), Uğur Kaan Yıldız (dk. 66) Ümraniyespor

Sarı kartlar: Heliton, Taha Altıkardeş, Kubilay Kanatsızkuş (Göztepe), Cofie, Diniyev (Ümraniyespor)