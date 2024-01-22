Trendyol 1. Lig: Göztepe: 4 - Ümraniyespor: 1

Maçtan dakikalar
8. dakikada Yalçın’ın sağ kanattan kullandığı taç atışında penaltı noktasının soluna düşen topu kontrol eden Mamah sağ ayağı ile vole bir vuruş denedi, savunmaya çarpan top, ceza sahası çizgisinin bir adım önünde olan Heliton’un önüne düştü. Heliton, sol ayağının içi ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlığı sol köşeden filelerle buluşturdu. 1-0
33. dakikada ceza sahası dışının sol çaprazında topu kontrol eden Ahmed topun dibine girerek savunma arkasına koşu yapan Lundqvist ile topu buluşturdu. Sol çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kalan Lundqvist, sağ ayağı ile topu uzak köşeye göndererek ağları havalandırdı. 2-0
53. dakikada hızlı bir şekilde rakip sahaya topla birlikte geçen Lundqvist, solundan koşu yapan Doğan’a pası verdi. Doğan ceza sahasına girer girmez ortasını yaptı ve Mustafa Eser topa ayak koyarak meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 3-0
66. dakikada Serkan’ın ceza alanı sağına gönderdiği topa Uğur Kaan hareketlendi. Savunma arkasına sarkan Uğur Kaan çaprazdan şutunu çekti ve topu sol köşeden ağlara gönderdi. 3-1
76. dakikada savunma arkasına sarkan Traore, ceza sahası alanına giren Kubilay’ı topla buluşturdu. Kubilay, tek vuruşla topu ağlara yolladı. 4-1
GÖZTEPE 4-1 ÜMRANİYESPOR
Hakemler: Yasin Kol, Onur Gülter, Ramazan Ufuk Avdaş
Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Tarkan Serbest, İsmail Köybaşı, Heliton (Ege Yıldırım dk. 90), Ogün Bayrak, Yalçın Kayan (İzzet Furkan Malak dk. 90), Ahmed Ildız, Doğan Erdoğan (Celil Yüksel dk. 74), Lundqvist (Aliou Traore dk. 57), Mamah (Kubilay Kanatsızkuş dk. 57)
Yedekler: Arda Özçimen, Yunus Emre Gedik, Fıratcan Üzüm, Yiğit Yıldız
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Mustafa Eser, Uğur Kaan Yıldız (Atalay Babacan dk. 84), Tomislav Glumac, Emre Kaplan, Strahil Popov, Serkan Göksu (Muhammed Mert dk. 84), Emre Demir (Melih Okutan dk. 46), İlhami Siraçhan Nas (Isaac Cofie dk. 57), Cosgun Diniyev, Ayman Bouali (Onur Ayık dk. 46)
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Yusuf Saitoğlu, Batuhan Arıcı, Beren Küçükbaşarık
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Goller: Heliton (dk. 8), Lundqvist (dk. 33), Mustafa Eser (dk. 53) (k.k.), Kubilay Kanatsızkuş (dk. 76) (Göztepe), Uğur Kaan Yıldız (dk. 66) Ümraniyespor
Sarı kartlar: Heliton, Taha Altıkardeş, Kubilay Kanatsızkuş (Göztepe), Cofie, Diniyev (Ümraniyespor)
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Mai - Bizim almadığımız Stoilov deermişim :)... bütün gemiler Körfezde batar..
El mi yaman , beymi yaman, hocamız Ertuğrul Sağlam, kralına hodri meydan.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.