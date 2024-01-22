Trendyol Süper Lig: Kayserispor : 0 - İstanbulspor: 1 (Maç Sonucu)

KAYSERİSPOR 0-1 İSTANBULSPOR
Hakemler: Cihan Aydın, Caner Özaral, Volkan Narinç
Kayserispor: Bilal Bayazit, Hasan Ali (Ahmet dk. 83), Attamah, Arif Kocaman (Kolovetsios dk. 72), Carole, Kartal Kayra, Eray Özbek (Talha dk. 46), Boa Morte, Karimi (Ackah dk. 62), Ramazan Civelek (Hayrullah dk. 72), Cardoso
Yedekler: Onurcan, Myhammed, Emre, Berat, Baran
Teknik Direktör: Recep Uçar
İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Muammer Sarıkaya, Loshaj (Jackson dk. 81), Sambissa (Mamadou dk. 71), Vorobjovas, Ali Yaşar, Ndao (Emir dk. 71), Ethemi
Yedekler: Mücahit, Eslem, Rroca, Kybilay, Coly, Özcan, Traore
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Gol: Ali Yaşar (dk. 90+5) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Kolovetsios, Attamah (Kayserispor), Muammer, Simon Deli, Emir (İstanbulspor)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.