- Spor

Trendyol Süper Lig: Kayserispor : 0 - İstanbulspor: 1 (Maç Sonucu)

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Kayserispor, konuk ettiği İstanbulspor’a 1-0 mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig: Kayserispor : 0 - İstanbulspor: 1 (Maç Sonucu) mask
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KAYSERİSPOR 0-1 İSTANBULSPOR

Hakemler: Cihan Aydın, Caner Özaral, Volkan Narinç

Kayserispor: Bilal Bayazit, Hasan Ali (Ahmet dk. 83), Attamah, Arif Kocaman (Kolovetsios dk. 72), Carole, Kartal Kayra, Eray Özbek (Talha dk. 46), Boa Morte, Karimi (Ackah dk. 62), Ramazan Civelek (Hayrullah dk. 72), Cardoso

Yedekler: Onurcan, Myhammed, Emre, Berat, Baran

Teknik Direktör: Recep Uçar

İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Muammer Sarıkaya, Loshaj (Jackson dk. 81), Sambissa (Mamadou dk. 71), Vorobjovas, Ali Yaşar, Ndao (Emir dk. 71), Ethemi

Yedekler: Mücahit, Eslem, Rroca, Kybilay, Coly, Özcan, Traore

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Gol: Ali Yaşar (dk. 90+5) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Kolovetsios, Attamah (Kayserispor), Muammer, Simon Deli, Emir (İstanbulspor)

22 Oca 2024 - 22:59 İHA Kayseri- Spor

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