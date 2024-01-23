‘Erdoğan-Erkan görüşmesi’ iddiasına yalanlama

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan hakkında yapılan CİMER şikayeti ile gündeme gelen Büşra Bozkurt, kendisinin ve birçok Merkez Bankası çalışanının Erol Erkan tarafından mağdur edildiğini iddia etmişti. Bozkurt, Erol Erkan'ın bir çalışanı asansörde tokatlayıp işten çıkardığını ve bu olayın güvenlik kamerası kayıtlarında olduğunu belirtti. Yaşananların ardından Erkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği iddia edildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Erdoğan'ın yarınki programında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile görüşmesinin bulunmadığını duyurdu.
Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkez Bankası Başkanı Erkan en geç yarın buluşacak" haberlerinin doğru olmadığı belirtildi.
Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yarınki programında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile herhangi bir görüşmesi bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadesine yer verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.