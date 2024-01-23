Ekşi Sözlük'e erişim engeli kaldırıldı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 21 Şubat 2023’teki kararıyla erişime kapatılan Ekşi Sözlük yeniden açıldı.

Ekşi Sözlük'ten yapılan açıklamada, "eksisozluk.com'a getirilen erişim engeli Anayasa Mahkemesi'nin lehimize verdiği kararın ardından kaldırıldı. Bu süreçte bize destek olan, hukukun ve adaleti yanında duran herkese teşekkür ediyoruz" denildi.