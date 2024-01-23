Ekşi Sözlük'e erişim engeli kaldırıldı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 21 Şubat 2023’teki kararıyla erişime kapatılan Ekşi Sözlük yeniden açıldı.
Ekşi Sözlük'ten yapılan açıklamada, "eksisozluk.com'a getirilen erişim engeli Anayasa Mahkemesi'nin lehimize verdiği kararın ardından kaldırıldı. Bu süreçte bize destek olan, hukukun ve adaleti yanında duran herkese teşekkür ediyoruz" denildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.