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Ekşi Sözlük'e erişim engeli kaldırıldı

Sosyal medya platformu Ekşi Sözlük'ün erişim engeli kaldırıldı. Ekşi Sözlük'ten yapılan açıklamada, "eksisozluk.com'a getirilen erişim engeli Anayasa Mahkemesi'nin lehimize verdiği kararın ardından kaldırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Ekşi Sözlük'e erişim engeli kaldırıldı mask

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 21 Şubat 2023’teki kararıyla erişime kapatılan Ekşi Sözlük yeniden açıldı.

Ekşi Sözlük'ten yapılan açıklamada, "eksisozluk.com'a getirilen erişim engeli Anayasa Mahkemesi'nin lehimize verdiği kararın ardından kaldırıldı. Bu süreçte bize destek olan, hukukun ve adaleti yanında duran herkese teşekkür ediyoruz" denildi.
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23 Oca 2024 - 00:04 - Gündem

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