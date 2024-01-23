Nusret Gökçe restoranında ödenen milyonluk hesabı paylaştı!

'Tuz serpme' hareketi ile şöhreti yakalayan Nusret Gökçe, Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'in şampiyonluğu sonrası izinsiz bir şekilde sahaya inmesiyle uzun bir süre dünya gündemini meşgul etmişti.

Gökçe, geçtiğimiz nisan ayında yaşananlarla ilgili The Times'a konuşarak, "Arjantin'i seviyorum; bir süre orada yaşadım. Onları desteklemek için maça gittim" demiş ve şöyle devam etmişti:

Takımın çoğu restoranıma gelmişti, kendimi yabancı hissetmedim. O an çok özel bir andı. Orada olanlar konusunda bir şey yapamam ancak bir daha asla ama asla Dünya Kupası sahasına adım atmayacağım!

PAYLAŞTIĞI HESAP OLAY OLDU

40 yaşındaki Gökçe, son olarak 53.9 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi.

Dubai’deki restoranında ödenen ve 3 milyon 256 bin 410 TL'yi bulan bir adisyonu " Para gelir, para gider" mesajıyla yayınlayan şef, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

"KOMPLE HAYVAN ÇİFTLİĞİNİ YEMİŞLER"

Nusret'in kısa sürede 180 binden fazla beğeni ve 10 binden fazla yorum alan gönderisine; "Güzel para Nusret'ciğim", "Bu paraya mekan satın alınır" ve Bunlar bir hayvan çiftliğini komple yemişler!" gibi mesajlar yazıldı.