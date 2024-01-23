23 Oca 2024 - 11:21- Spor G:

Bugün söz Kahraman Gökhanımızın: “Taraftarlarımızın sevgisini hissediyorum”

Kocaelispor’un kahraman kaptanı, kalecisi Gökhan Değirmenci, Kocaelispor taraftarı ile arasında olan bağı anlattı. Değirmenci, kendisine verilen sevgiyi sonuna kadar hissettiğini, taraftarlarla arsında çok güzel bir bağ olduğunu dile getirdi ve: “Onları çok seviyorum” dedi...

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Bugün söz Kahraman Gökhanımızın: “Taraftarlarımızın sevgisini hissediyorum” mask

“SÜPER LİG’E ÇIKACAĞIZ”

Değirmenci şunları söyledi: “Bizim için çok önemli bir maçtı. İkinci yarıya bazı sebeplerden dolayı iyi başlayamadık ne yazık ki. Bu konulara çok girmeyeceğim. Gerekli açıklamaları başkanımız ve hocamız maçın ardından yapmıştı. Manisa’daki kaybı telafi etmek istiyorduk açıkçası. Ligimizin lideri ile oynadık. Kendimizi şehre ve camiaya affettirmek, yarışta devam diyebilmek için kritik bir maçtı. Kazandığımız için çok mutluyuz. Bu yarışta sonuna kadar olacağız. İnşallah sezon sonu Süper Lig’e çıkacağız.

“STADIN DAHA DA DOLMASINI BEKLİYORUZ”

Taraftarımızın takıma verdiği destekten ötürü teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir atmosfer yaşattılar. Açıkçası bu ortamı oluşturmasalar maçı kazanamayabilirdik. Taraftar desteğinin ne kadar önemli olduğunu, bizim için itici bir güç olduğunu, rakibe ve hakeme baskı konusunda nasıl işe yaradığını bir kez daha gördük. Bundan sonraki maçlarda stadın daha da dolmasını bekliyoruz. Taraftarımızla güzel bir bağımız var. Onları çok seviyorum.

KOCAELİSPOR’UN YERİ SÜPER LİG”

Onların da sevgisini hissediyorum. Bu sevgi ile beraber Kocaelispor için arma için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. İlk geldiğim günde de dediğim gibi, Kocaelispor’un yeri Süper Lig. İnşallah bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız. Maçın ardından bir karışıklık oldu. Takım arkadaşlarımı oradan uzaklaşmak istedik. Çünkü biz kazandık. Yenilginin verdiği bir öfke olabilir. Tam olarak ne olduğunu bilemiyorum.”

# Gökhan Değirmenci, Kocaelispor, var, oldu

23 Oca 2024 - 11:21 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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Yorumlar

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Sabahattin Basmacı - süper lige çıkmak kolay da orada tutunmak zor taşıma suyla değirmen dönmez alt yapı lazım haydi hayırlısı.

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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