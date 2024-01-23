Bugün söz Kahraman Gökhanımızın: “Taraftarlarımızın sevgisini hissediyorum”

“SÜPER LİG’E ÇIKACAĞIZ”

Değirmenci şunları söyledi: “Bizim için çok önemli bir maçtı. İkinci yarıya bazı sebeplerden dolayı iyi başlayamadık ne yazık ki. Bu konulara çok girmeyeceğim. Gerekli açıklamaları başkanımız ve hocamız maçın ardından yapmıştı. Manisa’daki kaybı telafi etmek istiyorduk açıkçası. Ligimizin lideri ile oynadık. Kendimizi şehre ve camiaya affettirmek, yarışta devam diyebilmek için kritik bir maçtı. Kazandığımız için çok mutluyuz. Bu yarışta sonuna kadar olacağız. İnşallah sezon sonu Süper Lig’e çıkacağız.

“STADIN DAHA DA DOLMASINI BEKLİYORUZ”

Taraftarımızın takıma verdiği destekten ötürü teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir atmosfer yaşattılar. Açıkçası bu ortamı oluşturmasalar maçı kazanamayabilirdik. Taraftar desteğinin ne kadar önemli olduğunu, bizim için itici bir güç olduğunu, rakibe ve hakeme baskı konusunda nasıl işe yaradığını bir kez daha gördük. Bundan sonraki maçlarda stadın daha da dolmasını bekliyoruz. Taraftarımızla güzel bir bağımız var. Onları çok seviyorum.

“ KOCAELİSPOR’UN YERİ SÜPER LİG”

Onların da sevgisini hissediyorum. Bu sevgi ile beraber Kocaelispor için arma için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. İlk geldiğim günde de dediğim gibi, Kocaelispor’un yeri Süper Lig. İnşallah bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız. Maçın ardından bir karışıklık oldu. Takım arkadaşlarımı oradan uzaklaşmak istedik. Çünkü biz kazandık. Yenilginin verdiği bir öfke olabilir. Tam olarak ne olduğunu bilemiyorum.”