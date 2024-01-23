Bizim almadığımız Stoilov, Göz Göz’de 7’de 6 yaptı

Kocaelispor’un sezon başı görüşmeye bile tenezzül etmediği Bulgar Stoilov, Göztepe’de rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Heliton’un da Kocaelispor’a gelmesini engelleyen Stoilov, Bulgaristan’daki talebesini kadroya katıp gol de attırdı. Göztepe, bizim i sahada 3-0 yenildiğimiz Ümraniye’yi 5-1 yendi ve son 7 maçın 6’sından galibiyetle ayrıldı, ikini sıraya yükseldi. Kocaelispor ise yine 3.sıraya yani Play-Off hattına indi.