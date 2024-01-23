Kocaelispor’un sezon başı görüşmeye bile tenezzül etmediği Bulgar Stoilov, Göztepe’de rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Heliton’un da Kocaelispor’a gelmesini engelleyen Stoilov, Bulgaristan’daki talebesini kadroya katıp gol de attırdı. Göztepe, bizim i sahada 3-0 yenildiğimiz Ümraniye’yi 5-1 yendi ve son 7 maçın 6’sından galibiyetle ayrıldı, ikini sıraya yükseldi. Kocaelispor ise yine 3.sıraya yani Play-Off hattına indi.
23 Oca 2024 - 11:23- Spor Güncelleme:
Bizim almadığımız Stoilov, Göz Göz’de 7’de 6 yaptı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.