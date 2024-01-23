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Emir: “Bizim için Eyüp maçı neyse Altay maçı da odur!”

Kocaelispor’un genç ve yetenekli oyuncusu Fenerbahçe’den kiralık gelen sol stoper Emir Ortakaya, Eyüpspor galibiyetini değerlendirdi. Ligin uzun bir maraton olduğunu belirten Ortakaya, “Biz her maça aynı bakıyoruz. Bizim için Eyüp maçı neyse Altay maçı da o” dedi.

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Emir: “Bizim için Eyüp maçı neyse Altay maçı da odur!” mask

"LİG UZUN BİR MARATON”

Kocaelispor’un genç oyuncusu Emir Ortakaya şu şekilde konuştu: “Öncelikle bütün takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Çok iyi mücadele ettik. Bizim için önemli maçtı. Maraton uzun ama maçı da kazanmak istiyorduk ve kazandık. Önümüze bakacağız. Bu galibiyetleri seri haline getireceğiz ve yolumuza devam edeceğiz.

“SIKI ÇALIŞIYORUM”

Biz her maça aynı bakıyoruz. Önümüzdeki Altay maçı neyse Eyüp maçı arasında bir fark yok. Lig uzun bir maraton. Her maçı kazanıp hedefimiz olan Süper Lig’e çıkmak istiyoruz. Ben de her gün sıkı çalışarak elimden gelen performansı sahaya yansıtmaya gayret ediyorum. Güzel performans veriyorsam, taraftarları mutlu ediyorsam ne mutlu bana.

“ALLAH’TAN BU KEZ VAR’DAN DÖNDÜ”

VAR’dan dönen pozisyonla ile ilgili olarak. Ben, Gökhan ağabey rakibe dokunmadı, rakip kendi takıldı diye gördüm. Hakem penaltı verdi, Allah’tan bu kez döndü ve karar lehimize işledi. Pozisyondan emindim. Altay maçı bizim için çok önemli. Ligdeki her maç bizim için çok önemli. Altay'a da çok saygı duyuyorum. Gidip, kazanıp geleceğiz inşallah.”
# Kocaelispor, var, sağlık, karar, Maç

23 Oca 2024 - 11:24 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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