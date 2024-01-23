“CAN-I GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Engin Koyun şu ifadelere yer verdi: Oynayan oynamayan herkesi, teknik heyetimizden malzemecimize kadar, protokolde bizleri yalnız bırakmayan değerli büyüklerimize, Kocaelispor sevdalısı olan herkese bu galibiyeti hediye ediyorum. Ben takıma inanıyorum. Zaman zaman haksızlıklara maruz kalsak da hepsini yeneceğiz ve Kocaelispor’u hak ettiği şampiyonluğa hep beraber çıkaracağız. İnanın taraftarımız alkışı fazlasıyla hak etti. Onlara da can-ı gönülden teşekkür ediyorum.

“HOCAMIZ TRANSFER TALEP EDERSE KARŞILARIZ”

Bugüne kadar ihtiyaç olan tüm talepler karşılandı. Eğer hocamızın bir transfer talebi olursa onu da alacağız inşallah. Maç sonrası olayları tabii ki tasvip etmiyoruz. Eyüp ekibinin lider olmasının üzerlerinde yarattığı bir stres var. Biz büyük bir camiayız. Haklı olarak onların da bir tedirginliği olabilir. Biz de galip gelmek zorundaydık. Bunun da üzerimizde yarattığı bir stres vardı.

“BİRÇOK İNSAN MUTLU”

Kötü bir niyet olduğunu düşünmüyorum. Bunlar zaman zaman sahalarımızda oluyor. Eyüpspor’u da mücadelelerinden ötürü kutluyorum. Lig uzun, daha 45 puan var. Yalnız Kocaeli’de değil, Anadolu’da da kulübümüzü seven birçok insan da mutlu. Kocaelispor’u hak ettiği yere getireceğiz inşallah.