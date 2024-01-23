Tanke: “Her maçımızda böyle atmosfer istiyoruz”

“SÜPER LİG’İ ARMAĞAN EDECEĞİZ”

Sambacı, Brezilyalı golcü oyuncumuz Douglas Tanque, duygularını şu cümlelerle ifade etti: “İyi geçen bir maç oldu. Şükürler olsun ki sonucu da olumlu bitti. Evimizdeki maçı kazanmamız gerekiyordu ve kazandık. Bu şekilde oynamaya devam edeceğiz. Yolun sonunda da taraftarlarımıza Süper Lig’e armağan edeceğiz.

“ŞAMPİYON OLMAYA GELDİM”

Buraya gelmeden önce mücadelemizi şampiyonluk için yapacağız denildi. Ben de bu kulübün hedeflerini gerçekleştirmeye geldim. Benim için ilk plan bu. Takım arkadaşlarımla beraber bu yolda yürüyeceğiz. Harika bir atmosfer vardı ancak ben tüm maçların bu şekilde olmasını istiyorum. Gelmeden önce taraftarın videolarını izlemiştim. Harika bir ortam oluşturduklarını gördüm. Her maçımıza taraftarımızı bekliyoruz.