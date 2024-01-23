Kocaeli’deki çelik firmasından önemli karar!

Kocaeli’nin önemli şirketleri arasında yer alan ve şehrin çelik üretiminde büyük pay sahibi olan Çelik Halat sermaye artırımı için SPK’dan onayı aldı. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi,

“'Şirketimizin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 41.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 83.000.000 Türk Lirasına artırılmasına ilişkin başvurumuzun olumlu karşılandığı hususu SPK'nın bülteninde kamuya duyurulmuştur.”