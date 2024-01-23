- Gündem

Kocaeli’deki çelik firmasından önemli karar!

Kocaeli’nin önemli şirketleri arasında yer alan ve şehrin çelik üretiminde büyük pay sahibi olan Çelik Halat sermaye artırımı için SPK’dan onayı aldı.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Kocaeli’deki çelik firmasından önemli karar! mask

Kocaeli’nin önemli şirketleri arasında yer alan ve şehrin çelik üretiminde büyük pay sahibi olan Çelik Halat sermaye artırımı için SPK’dan onayı aldı. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi,

“'Şirketimizin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 41.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 83.000.000 Türk Lirasına artırılmasına ilişkin başvurumuzun olumlu karşılandığı hususu SPK'nın bülteninde kamuya duyurulmuştur.”
# spk, çelik halat, büyük, TÜRK

23 Oca 2024 - 11:33 - Gündem

Muhabir  Aygün Baş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.792.506 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL