Türkiye'den Almanya'ya kaçak gidenlere yeni yasak

Almanya'da, 6 Kasım’da başlatılması kararlaştırılan „Kaçaklara ve iltica edenlere harcama kartı“ uygulaması hızla gelişiyor. Thüringen’deki Greiz kentinin önceden başlattığı uygulama, Türk kaçakların yoğun olduğu diğer bölgelere de yayılıyor.

Uygulama ile artık kaçakların banka hesaplarına, kişi başı yaklaşık 500 Euro yatmayacak. Öte yandan, ilticacı bir Türk aileye ödenen yardım, ayda 5000 Euro’ya yaklaştı.

CEPTE PARA İLE DOLAŞMAK YASAK

Kaçaklara, nakit ya da hesaba yatan para yerine, "Harcama Kartı" dağıtılacak.

Bu kart ile, yiyecek, içecek, seyahat, posta, telefon faturası, eğlence, kültür ve diğer temel ihtiyaçlar karşılanacak. Bir mal iade edildiğinde, parası yine bu karta işlenecek.

Kart ile havale yapmak mümkün olmayacak ve ayrıca kredi kartı gibi de kullanılamayacak.

Böylece, kaçaklar ceplerinde nakit para ile dolaşamayacak, karta işlenen bu parayı Türkiye’ye havale edemeyecek. Yani bir anlamda, ailesine para göndermek ya da para biriktirmek için Almanya’ya gidenler bu amaca ulaşamayacak. Harcama Kartı Hesabı‘nda 5000 Euro birikmişse, artık üzerine para yatırılmayacak.

TÜRKLER’İN YOĞUN OLDUĞU BÖLGELER

Türk kaçakların, yakınları ya da diğer yerleşik Türkler oralarda olduğu için özellikle gelip iltica talep ettiği bölgeler var.

Almanya’daki o bölgelerde de "Harcama Kartı" uygulaması başlıyor.

Bugünden itibaren Baden Württemberg Eyaleti’nde Kara Ormanlar ile Ren Nehri arasındaki Ortenaukreis’te kart uygulaması başlıyor.

SADECE ALMANYA’DA GEÇERLİ

Ülkedeki 16 eyaletten 12’si anlaştı ve ortak kart çıkaracaklar. Diğer dördü ise kendi kartını çıkarıyor.

Ortak kart için ihale 31 Ocak’ta yapılacak ve hazırlanacak kart bir bankamatik kartı gibi olacak.

Sadece Almanya içerisinde kullanılabilecek. Kartın içeriği bankalar ve ilgili kurumlar tarafından görülebilecek.

Hamburg’da uygulama Şubat ayında başlıyor. Hannover çevresinde Aralık ayında başlatıldı ve giderek geliştiriliyor.

Bavyera Eyaleti’nde kısmen uygulama başladı ve yaygınlaşıyor. Hessen’de uygulama için ilk adımlar atıldı, tartışmalar sürüyor. Aynı şekilde Berlin’de de uygulamanın çerçevesi çiziliyor. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde de uygulama hızla başlatılacak.

İLTİCACILARA NE KADAR ÖDENİYOR?

Almanya’ya kaçak gelip iltica talep edenlere kişi başı yaklaşık 470 Euro ödeniyor. Dört kişilik bir aile yaklaşık 1800 Euro net para alıyor ve konaklama, ısınma, elektrik, radyo-TV vergisi gibi giderleri de devlet tarafından karşılanıyor.

İlticası kabul edilenler ise kişi başı yaklaşık 570 Euro alıyor. 2250 Euro net para alan 4 kişilik ailenin, yaklaşık 1000 Euro kirasını da devlet karşılıyor. Bu kişi ve aileler ayrıca, çeşitli vergilerden muaf tutuluyor, çocuk parası ya da yetiştirme yardımı alıyorlar.

Ek olarak, çocuklarının okul masrafları, tüm sağlık giderleri de devlet tarafından karşılanıyor. Böylece, ilticacı bir aile, yeni yılla birlikte gerçekleşen yüzde 12’lik zamla, ayda yaklaşık 5000 Euro’luk maddi ve yan destek almış oluyor.

Kaynak: SÖZCÜ