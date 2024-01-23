2003 model Bmc marka araç icradan satılık

T.C.KOCAELİ İCRA DAİRESİ

2021/3973 TLMT.



TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/3973 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. 18/01/ 2024

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 885.000,00 1 Taşıt 54 S 3093 PLAKALI BMC MARKA LEVEND 3.0 GDM BEYAZ RENKLİ 2003 MODEL MİNİBÜS, NMC300GDMSHA00671ŞASİ VE BD30069136 MOTOR NUMARALI DİZEL MANUEL VİTES 15 KOLTUKLU YOLCU NAKLİ / TİCARİ AMAÇLA KULLANILAN ARAÇ.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 10:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/03/2024 - 10:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 10:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 10:35

1-SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ 8. Madde 14. Bendi gereği İcra satışı sonrasında yeni sahibinin çalışma ruhsatı alabilmesi için yönetmelik şartlarına uygun olması ve bu yönetmeliği 7. Maddesinde belirtilen Ticari araç tahsis belgesi için gerekli olan evrakları tamamlamaları halinde çalışma ruhsatı düzenlenecektir. 2-İhaleye katılacak ilgililerin minibüs ile S plakaya (minibüs-35.000 Türk Lirası- S plaka-850.000 Türk Lirası) bütün olarak teklif vereceği, ayrıca S plakanın tescil işlemleri için satış ilanı ekinde mevcut Sakarya Büyükşehir Belediyesi tescil koşullarına haiz olmaları gerektiğinin dikkate alınmasına. Açıklanan koşulları taşımayan alıcıların tescil işlemlerinden bizatihi sorumlu olacaklarının ilanına. (İİK m.114/4)