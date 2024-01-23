2003 model Bmc marka araç icradan satılık

2021/3973 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/3973 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. 18/01/ 2024
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|885.000,00
|1
|Taşıt
|54 S 3093 PLAKALI BMC MARKA LEVEND 3.0 GDM BEYAZ RENKLİ 2003 MODEL MİNİBÜS, NMC300GDMSHA00671ŞASİ VE BD30069136 MOTOR NUMARALI DİZEL MANUEL VİTES 15 KOLTUKLU YOLCU NAKLİ / TİCARİ AMAÇLA KULLANILAN ARAÇ.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 10:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/03/2024 - 10:35
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 10:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 10:35
1-SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ 8. Madde 14. Bendi gereği İcra satışı sonrasında yeni sahibinin çalışma ruhsatı alabilmesi için yönetmelik şartlarına uygun olması ve bu yönetmeliği 7. Maddesinde belirtilen Ticari araç tahsis belgesi için gerekli olan evrakları tamamlamaları halinde çalışma ruhsatı düzenlenecektir. 2-İhaleye katılacak ilgililerin minibüs ile S plakaya (minibüs-35.000 Türk Lirası- S plaka-850.000 Türk Lirası) bütün olarak teklif vereceği, ayrıca S plakanın tescil işlemleri için satış ilanı ekinde mevcut Sakarya Büyükşehir Belediyesi tescil koşullarına haiz olmaları gerektiğinin dikkate alınmasına. Açıklanan koşulları taşımayan alıcıların tescil işlemlerinden bizatihi sorumlu olacaklarının ilanına. (İİK m.114/4)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.