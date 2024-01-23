Lojistik Hizmet Sağlayıcılar Derneği faaliyetlerine başladı

Lojistik Hizmet Sağlayıcılar Derneği'nin, düzenlediği basın toplantısına derneğin kurucu üyeleri ve basın mensupları katıldı. Düzenlenen toplantıda sektördeki güncel gelişmeleri, amaçlarını ve gelecek planlarını basın mensuplarıyla paylaştı. 30 Ekim 2023'te kurularak uluslararası ve ulusal lojistik hizmetleri sunan firmaları bir çatı altında toplamayı misyon olarak belirlemiş olan derneğin kurucu üyesi Şerife Türünç'ün basın bildirisini okudu.

BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Toplantıda LOJİDER’in basın açıklamasını ise dernek kurucularından ZEN Lojistik Genel Müdürü Şerife Türünç yaptı. Türünç yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “100 yıl önce, Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda lojistiğin önemini "Gözüm Sakarya'da, kulağım İnebolu'da" sözleriyle vurgulamıştı. Bir asır sonra, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılına girdiğimiz ve "Türkiye Yüzyılı" olarak adlandırdığımız bugünlerde, ülkemizin ekonomik kalkınmasında lojistik hizmetlerin değeri tartışılmazdır. Aralık 2019'da başlayan ve günlük hayatımızı büyük ölçüde etkileyen küresel salgın ve 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizi yasa boğan asrın felaketi Kahramanmaraş depreminde lojistik hizmetlerin toplum yaşamındaki önemi ve değeri bir kez daha net bir şekilde görülmüştür.

DESTEKLEYİCİ HİZMETLER

Lojistik Hizmet Sağlayıcılar Derneği, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. yüzyılının ilk günü olan 30 Ekim 2023 tarihinde ülkemizde ulusal ve uluslararası lojistiği temsil eden ve taşımacılık (karayolu, denizyolu, havayolu, demiryolu), depolama, katma değerli hizmetler (paketleme, etiketleme, barkodlama, paletleme vb.), sipariş ve stok yönetimi, destekleyici hizmetler (muayene, ekspertiz, gözetim, bağlama ve emniyete alma, konteyner astarı serimi, fumigasyon uygulaması), gümrükleme ve lojistik hizmet sigortası alanlarında iştigal eden firmaları aynı çatı altında bir araya getirmek amacıyla, lojistik sektöründe yeni ve güçlü bir ses olma vizyonu ile kurulmuştur.

7 BÖLGEDE 150 ÜYE

Derneğimizin kuruluş tarihinden bugüne geçen kısa zamanda üye sayımız 150 olmuştur. Meslektaşlarımızın bu desteği ile ülkemizin 7 bölgesinden üyelerimiz bulunmaktadır. Lojistik Hizmet Sağlayıcılar Derneği, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak ülküsü ve ortak akıl ile hareket eden ve ülkemizin her ilinde üretilen lojistik hizmetin sesi olan bir Sivil Toplum Kuruluşu olacaktır. Lojistik Hizmet Sağlayıcılar Derneği, sektörümüzde ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları, kamu ve yerel kurum ve kuruluşları ile birlikte hareket etme kültürü ve ülküsüyle, güçlü bir lojistik ekosistemi oluşturma hedefi ile sektörümüzün gelişimi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürecek, bölgesel ve global oluşumların üyesi olarak lojistik sektörünün gelişmesine yönelik faaliyetlere liderlik edecektir.

GELECEĞE HAZIRLAMAK

Kısa adı "LojiDer" olan derneğimizin misyonunu, "Ülkemizin her ilinde, lojistik sektöründe icra edilen tüm hizmetleri; insan, teknoloji ve sürdürülebilir sistemler odaklı, geliştirerek sektörümüzü geleceğe hazırlamak", vizyonunu ise "Lojistik sektöründe ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı verecek ulusal ve uluslararası öncü ve güçlü bir STK olmak" şeklinde belirlediğimizi bilgilerinize sunarız.” Öte yandan toplantı sonrası dernek yönetimi basın mensuplarının sorularını cevapladı.